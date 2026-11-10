iPhone 18 Pro және Pro Max: жаңа бағалар жарияланды
2026 жылғы 10 қарашадағы жағдай бойынша iPhone 18 сериялы смартфондарының жаңа бағалары белгілі болды. Тізімде iPhone DUO, iPhone 18 Pro және iPhone 18 Pro Max модельдері бар. Құрылғылардың бағасы жад көлеміне, корпус түсіне және SIM-карта конфигурациясына байланысты өзгереді.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 доллар
• 512 GB — 3599 доллар
• 1 TB — 5499 доллар
• 2 TB — 6499 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 доллар
• 256 GB Glacier — 1649 доллар
• 256 GB Black — 1649 доллар
• 256 GB Burgundy — 1649 доллар
• 512 GB — 1999 доллар
• 1 TB — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 доллар
• 256 GB Silver — 1799 доллар
• 256 GB Glacier — 1799 доллар
• 256 GB Burgundy — 1799 доллар
• 512 GB Black — 2099 доллар
• 512 GB Silver — 2099 доллар
• 512 GB Glacier — 2149 доллар
• 512 GB Burgundy — 2099 доллар
• 1 TB — 3099 доллар
• 2 TB Black — 3099 доллар (мега акция)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 доллар
• 256 GB Glacier — 1749 доллар
• 256 GB Black — 1749 доллар
• 256 GB Burgundy — 1749 доллар
• 512 GB — 2099 доллар
• 1 TB — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 доллар
• 256 GB Black — 1859 доллар (акция бағасы)
• 256 GB Silver — 1849 доллар
• 256 GB Burgundy — 1879 доллар
• 512 GB Black — 2149 доллар
• 512 GB Silver — 2149 доллар
• 512 GB Burgundy — 2149 доллар
• 512 GB Glacier — 2149 доллар
• 1 TB Black — 3099 доллар
• 1 TB Burgundy — 3099 доллар
• 1 TB Glacier — 3299 доллар
• 1 TB Silver — 3299 доллар
Келтірілген бағалар 2026 жылғы 10 қарашадағы жағдайға қатысты. Смартфондар бағасы күн сайын өзгеруі мүмкін.
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