Хормуз бұғазында кеме суға батты: Су бетінде қалқып жүрген мыңдаған iPhone мен әтірлердің суреттері тарады

·18K·Әлем
Хормуз бұғазында кеме суға батты: Су бетінде қалқып жүрген мыңдаған iPhone мен әтірлердің суреттері тарады

Стратегиялық маңызы бар Хормуз бұғазында кезекті күрделі оқиға орын алды. Мәліметтерге сәйкес, Иран тарапы Біріккен Араб Әмірліктеріне (БАӘ) тиесілі ірі жүк тасымалдаушы контейнер кемесіне соққы берген.

Оқиғаға аталған кеменің теңізде жүзу қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны және берілген ескертулерге құлақ аспағаны себеп болғаны айтылуда. Шабуыл салдарынан кемеде қатты өрт шығып, ақырында су түбіне кетті.

Экипаж құтқарылды, ал кеме өртеніп батып кетті

Оқиға орнынан түсірілген фото және видеоматериалдарда жағдайдың ауқымы көрініс тапқан:

  • Өрт және суға бату процесі: Контейнерлерге толы алып кеменің үстіңгі бөлігінен қою қара түтін шығып, көп ұзамай ол қисайып суға батып кетті;

  • Экипажды құтқару: Шабуылдан кейін кеме бортындағы экипаж мүшелері уақтылы эвакуацияланып, толықтай аман алып қалынды.

Теңіз бетіндегі қымбат жүк: Мыңдаған iPhone мен әтірлер

Кеме батуының салдарынан борттағы алып темір контейнерлердің кейбірі ашылып немесе зақымданып, ішіндегі жүктер теңіз бетіне қалқып шықты:

  • Қымбат смартфондар мен парфюмерия: Су бетінде мыңдаған iPhone телефондары мен қымбат брендті әтірлер шашылып жүр;

  • Жергілікті қайықтардың әрекеті: Суреттерден көрінгендей, оқиға орнына жеткен ондаған шағын моторлы қайықтар мен адамдар су бетіндегі жүктерді, әсіресе әтір қораптарын жинауға кіріскен;

  • Ашық теңізде қалған контейнерлер: Кейбір үлкен контейнерлер әлі де жартылай батқан күйде теңіз бетінде қалқып тұр.

Әлемдік мұнай және сауда жолдарының негізгі артериясы саналатын Хормуз бұғазындағы мұндай шиеленіскен қақтығыстар аймақтық жүк тасымалдау қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіруі мүмкін.

Хормуз бұғазыИранБіріккен Араб ӘмірліктеріiPhoneТеңіз апаты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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