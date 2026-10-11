MrBeast-тің Instagram парақшасында пайда болған «Uzbek» айдары жанкүйерлердің көңілінен шықты

·18.9K·Мәдениет
MrBeast-тің Instagram парақшасында пайда болған «Uzbek» айдары жанкүйерлердің көңілінен шықты

Әлемдегі ең танымал контент жасаушы және ютубер MrBeast (Джимми Дональдсон) Өзбекстанға жасаған дүрбелеңге толы сапарының әсерлерін өз тарихында сақтап қалуды жөн көрді. Жұлдыз өзінің ресми Instagram парақшасында осы саяхатқа арналған арнайы «Highlights» (сақталған оқиғалар) бөлімін ашты.

Өзбекстан туымен безендірілген бұл айдар арқылы блогердің ондаған миллион жазылушысы елімізде болған қызу және ерекше оқиғаларды тікелей көру мүмкіндігіне ие болды.

«Uzbek» бөлімі: Танымал блогер парақшасындағы жаңалық

MrBeast әлеуметтік желілердегі белсенділігі арқылы саяхат естеліктерін ең көрінетін жерге орналастырды:

  • Сақталған оқиғалар: Блогер парақшасының жоғарғы жағында арнайы «Uzbek uz» деген атаумен айдар ұйымдастырылды;

  • Жанкүйерлермен түскен сурет мұқабада: Бұл бөлімнің мұқабасы (аватары) ретінде MrBeast-тің Өзбекстанда қалың нөпір мен жас жанкүйерлердің ортасында смартфонға түскен селфиі таңдалды;

  • Саяхат тарихы бір жерде: Бұл айдарда блогердің елімізде қалай қарсы алынғаны, көшедегі оқиғалар және сапардың жарқын сәттері қамтылған.

90 миллионнан астам жазылушы үшін ашық платформа

Бұл қадам Өзбекстанның цифрлық кеңістікте танылуы үшін маңызды фактор болды:

  • Жаһандық қамту: Қазіргі таңда MrBeast-тің Instagram парақшасын әлем бойынша 90,7 миллионнан астам пайдаланушы бақылап отыр;

  • Өзбекстанға назар аудару: Енді планетаның түкпір-түкпіріндегі миллиондаған жастар блогердің парақшасы арқылы Өзбекстанмен танысып, ондағы атмосфераны бақылай алады;

  • Жаппай талқылаулар: Самарқанттағы тәртіпсіздіктерге байланысты сапар ішінара қысқартылғанына қарамастан, блогердің бұл қадамы оның елімізден алған әсерінің бейжай қалдырмағанын көрсетеді.

MrBeast енгізген бұл арнайы бөлім Өзбекстанның жаһандық жастар арасында одан да кеңірек талқылау орталығына айналуына негіз қалады.

MrBeastДжимми ДональдсонInstagram HighlightsСамарқантӨзбекстан
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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