ІІБ қызметкері MrBeast бойынша маңызды мәлімдеме жасады, танымал блогердің сапары тоқтатылды

·22.6K·Қоғам
ІІБ қызметкері MrBeast бойынша маңызды мәлімдеме жасады, танымал блогердің сапары тоқтатылды

Самарқанд қаласында орын алған күтпеген дүрбелең мен тәртіпсіздіктерден кейін, әлемге әйгілі ютубер MrBeast-тің (Джимми Дональдсон) Бұхара мен Хиуа қалаларына жеке сапары ресми түрде тоқтатылды. Қалаларға тек блогердің арнайы түсірілім тобы мен көліктері жеткен, ал MrBeast-тің өзі бұл жерлерге жеке келмейді.

Әлеуметтік желілерде кең тараған «MrBeast бүгін Бұхарада» деген мазмұндағы негізсіз хабарламалардан кейін ішкі істер органдарының өкілдері азаматтарға ресми үндеу жолдады.

ІІБ қызметкерінен ресми түсініктеме: «Олардың өздері келген жоқ, жиналудың қажеті жоқ»

Бұхара облыстық Ішкі істер басқармасының жауапты қызметкері Ұлықбек Шукуруллаев азаматтар мен қала қонақтарына арнайы бейнеүндеу арқылы жағдайды түсіндірді:

  • Жеке сапардан бас тартылды: «Mr. Beast Бұхараға жеке келген жоқ. Керісінше, олардың командалары мен көліктері келіп, тарихи ескерткіштер мен көрікті жерлерде түсірілім жұмыстарын жүргізуде», — деп атап өтті ресми өкіл;

  • Фейк ақпараттарға сенбеуге шақыру: Жұртшылықтан интернеттегі «MrBeast Бұхараға келді» деген жалған ақпараттарды таратпау және жанкүйерлер арасында жасанды дүрбелең тудырмау сұралды;

  • Арк маңындағы алаңдаушылық: Арк қамалы мен басқа да тарихи орындар маңында блогерді көру үмітімен жиналып жатқан азаматтарға ол жерде ютубердің өзі жоқ екені және қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігі ескертілді.

Самарқандтағы хаостан шығарылған қорытынды

Ұйымдастырушылар мен қауіпсіздік құрылымдары бұл шешімді Самарқанд қаласындағы тәжірибеге сүйене отырып қабылдады:

  • Тобырдың алдын алу: Самарқандта балалар мен жасөспірімдердің көшеге ағылып шығуы, көліктердің соңынан жүгіруі және адамдардың тығыздығы байқалған болатын;

  • Қоғамдық тәртіп басымдық: Бұхара мен Хиуаның тар көшелері, тарихи ескерткіштердің қауіпсіздігі және жаяу жүргіншілер қозғалысы бұзылмауы үшін блогер жұртшылықпен тікелей кездесуден бас тартты.

Құқық қорғау органдары халық пен жастардан тәртіпті сақтауды, негізсіз қауесеттерге сеніп, көшелерде кептеліс пен жасанды кезектер тудырмауды қатаң сұрайды.

MrBeastБұхараХиуаІшкі істер басқармасыӨзбекстан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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