Азиза Якубованың жұбайы түрмеден босап шықты

·40.3K·Мәдениет
Азиза Якубованың жұбайы түрмеден босап шықты

Актриса Азиза Якубованың жұбайы бостандыққа шықты. Оның жақындарымен және балаларымен кездесуі өте әсерлі сәттерге толы болды.

Мәлім етілгендей, актриса отбасы мүшелерінің қуанышты кездесуі түсірілген видеоны Instagram парақшасында жариялады. Видеода жақындарының оны көз жасымен қарсы алғаны көрсетілген.

Бұл хабар әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Пайдаланушылар Азизаға жұбайымен татуласып, қарым-қатынасын қайта қалпына келтіру үшін тағы бір мүмкіндік беруге кеңес берді.

Актриса болса, оқырмандардың кеңесіне жауап ретінде: «Ойланып көремін», деп жазды.

Енді жанкүйерлер Азиза Якубованың қандай шешім қабылдайтынын күтуде.

Азиза ЯкубоваInstagramОтбасыЖұбайыМәдениет
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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