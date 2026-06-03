Ханс-Дитер Флик Ла Лигада маусымның үздік бапкері атанды

·53·Спорт
Ханс-Дитер Флик Ла Лигада маусымның үздік бапкері атанды

Испания жасыл алаңдарынан Каталония футболының жанкүйерлері мен гранд клубтың миллиондаған адал фанаттарына нағыз мереке сыйлайтын тамаша хабар жетті. Испания Ла Лигасының басшылығы өткен футбол жылының қорытындысын шығарып, «Барселона» клубының шебер ұстазы Ханс-Дитер Фликті ресми түрде маусымның үздік бас бапкері деп жариялады.

Германиялық тәжірибелі маман өзінің жоғары тактикалық білімі мен темірдей тәртібінің арқасында «көк-қою қызылдарды» қайтадан үлкен жеңістерге бастады.

Таңғажайып сандар және тарихи рекорд

Флик басқаруындағы «Барселона» қазіргі ішкі чемпионатта абсолютті басымдық танытты. Маусым барысында тіркелген керемет көрсеткіштер кез келген футбол жанкүйерін таңғалдырады:

  • Ұпай саны: Каталониялықтар маусымды тура 94 ұпаймен чемпион ретінде аяқтап, екінші орындағы мәңгілік қарсыласы — мадридтік «Реалды» 8 ұпайға артта қалдырды.

  • Гол жаңбыры: Команда өткізілген 38 тур барысында қарсыластар қақпасын тура 95 рет дәл көздеді және тек 6 кездесуде ғана ұтылды.

  • Абсолютті рекорд: «Барселона» Ла Лиганың көпжылдық бай тарихында мүлдем жаңа парақ ашты — олар бір маусымда өз алаңында («Камп Ноуда») өткен барлық кездесулерде тек жеңіске жеткен алғашқы команда атанды!

Қатарынан екінші жеңіс және жарқын болашақ

Герман футболының 61 жастағы профессоры Ханс-Дитер Флик бұл беделді жеке жүлдені мансабында қатарынан екінші рет жеңіп алып, өз класын тағы бір дәлелдеді. Еске сала кетейік, ол Каталония грандын 2024 жылдың жазынан бері басқарып келеді.

Маңызды жаңалық: Клуб басшылығы бапкердің осындай феноменальды нәтижелеріне толықтай риза болып, жақында маманмен арадағы қолданыстағы еңбек шартын 2028 жылға дейін ұзартуға шешім қабылдады. Бұл команда жанкүйерлеріне болашақта көптеген кубоктар мен әдемі жеңістер күтіп тұрғанын білдіреді.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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