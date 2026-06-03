Байер Леверкузен Альваро Арбелоаның кандидатурасын қабылдамады
Германияның «Байер Леверкузен» клубы «Реал Мадридтің» бұрынғы қорғаушысы Альваро Арбелоаның қызметінен бас тартты. Бундеслига өкілдері Каспер Юльманнның орнына жаңа бапкер іздеу барысында испаниялық маманның команданы басқаруға әлі дайын емес деп тапты. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Bild басылымының хабарлауынша, 43 жастағы Арбелоа «Реал Мадрид» бас бапкерлігінен кеткеннен кейін оның өкілдері Леверкузен басшылығына ұсыныспен шыққан. Арбелоа қаңтар айында Хаби Алонсо отставкаға кеткен соң команданы уақытша басқарып, Килиан Мбаппе сияқты жұлдыздармен жұмыс істеген және маусымды екінші орында аяқтаған еді. Алайда, «Байер Леверкузеннің» спорттық директоры Симон Рольфес пен бас директоры Фернандо Карро Арбелоаның тәжірибесі жеткіліксіз деген қорытындыға келді.
Клуб скауттары Арбелоаны ол «Реал Мадрид» U19 командасын басқарған 2022–2025 жылдар аралығында бақылап отырған. Алынған есептер бұрынғы қорғаушының әлі «Бавариямен» бәсекелесе алатын деңгейдегі бапкерге айналмағанын көрсетті. Арбелоаның өзі «Реал Мадридпен» 20 жылдық байланысына байланысты Испанияның басқа клубында жұмыс істеуді қаламайды және мансабын шетелде жалғастырғысы келеді.
«Байер Леверкузен» үшін бапкер іздеу процесі қиынға соғуда. Бұрын клубтың негізгі нысаналарының бірі болған Филипе Луис «Монакомен» келісімге келген еді. Сондай-ақ, тағы бір үміткер Андони Ираола «Ливерпуль» бас бапкерлігіне басты үміткер болып тұр. Енді Леверкузен басшылығы алға қойған жоғары мақсаттарға сай келетін тәжірибелі маман іздеуді жалғастыруда.
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