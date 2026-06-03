Ресейде электр желілеріндегі жасырын ақауларды анықтайтын дрондар жасалды
Ресейлік «Аэромакс» компаниялар тобының инженерлері дрондар көмегімен электр беру желілерін (ЭБЖ) диагностикалу технологиясын әзірлеп, патенттеді. Жаңа жүйе адам көзіне көрінбейтін ультракүлгін сәулеленуді талдау арқылы қауіпті ақауларды ерте сатыда анықтауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Бұл әдістің негізін «тәж разряды» деп аталатын құбылысты тіркеу құрайды. Бұл сым немесе оқшаулағыш зақымданған жерде пайда болатын және ультракүлгін сәулелер тарататын микроскопиялық найзағай. Дрон бортындағы жоғары жылдамдықты камера бұл жарқылдарды тіркейді, содан кейін деректер арнайы математикалық алгоритмдер көмегімен өңделеді.
Әзірлеменің ерекшелігі сол, жүйе жай ғана жарық көздерін белгілеп қоймай, разрядтың пульсациясын талдайды. Егер жарқылдар электр желісінің жиілігіне сәйкес (50 Гц) ырғақты түрде орын алса, бұл елеулі ақаудың бар екенін білдіреді. Ретсіз жарқылдар фондық шу ретінде қабылданып, ескерілмейді.
Қолданыстағы аналогтардан айырмашылығы, «Аэромакс» жүйесі арнайы сүзгілер арқылы күндізгі уақытта да тиімді жұмыс істей алады және ақаудың қауіптілік деңгейін дәл анықтайды. Болашақта бұл технологияға ақаулардың дамуын болжауға және жөндеу жұмыстарын жоспарлауға көмектесетін жасанды интеллектіні біріктіру жоспарлануда.
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