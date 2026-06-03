Манчестер Сити мен Челси Энцо Мареска бойынша келіссөздерді жалғастыруда
Манчестер Сити жаңа бас бапкер ретінде Энцо Маресканың кандидатурасын нақтылау мақсатында Челсимен өтемақы құны бойынша қызу келіссөздер жүргізуде. Италиялық маманның Пеп Гвардиоланың орнын басуы күтілуде, алайда оның қаңтар айында Стэмфорд Бриджден күтпеген жерден кетуінен туындаған құқықтық мәселелер үш жылдық келісімшартқа қол қоюды кешіктіруде. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Sky Sports-тың хабарлауынша, Манчестер Сити қазіргі уақытта Челсимен Энцо Мареска үшін төленетін өтемақы мөлшерін пысықтауда. Келісімшарт мәселесі екі клубтың заңгерлерінің бақылауында, себебі италиялық бапкер Лондон клубынан кеткен кезде оның қолданыстағы келісімшартының мерзімі бітуіне әлі үш жарым жыл бар еді. Манчестерлік клуб осы аптада келісімге жетіп, оны ресми түрде Пеп Гвардиоланың ізбасары ретінде таныстыруды үміттенеді.
Испаниялық маман клубтағы керемет 10 жылдық қызметінен кейін команданы тастап кетті. Осы уақыт ішінде ол Англия Премьер-лигасының алты дүркін чемпионы атануын қоса алғанда, барлық мүмкін трофейлерді жеңіп алды. Оның ізбасарына ұсынылған үш жылдық келісімшарт үстелде жатқанымен, әлі толық келісімге қол жеткізілген жоқ. Челси басшылығы өткен күзде әрекеттегі чемпиондардың Энцо Марескаға қызығушылық танытқаны туралы хабардар етілген болатын.
Бапкердің Лондондағы нәтижелері Манчестер Сити басшылығына үлкен әсер қалдырды. Ол Челси тізгінін ұстаған 92 ойында 55 жеңіс пен 16 тең ойын тіркеді. Сондай-ақ, 2024-25 жылғы маусымда Конференциялар лигасы мен Клубтар арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Ол кеткен кезде команда турнир кестесінде бесінші орында тұрған еді, алайда маусым соңында Челси 10-орынға жайғасты.
Энцо Маресканың келуімен Манчестер Сити жаңа бапкерлер штабын да жасақтауы қажет болады. Пеп Гвардиоламен бірге Пеп Линдерс, Коло Туре, дене дайындығы бапкері Лоренсо Буэнавентура және қақпашылар бапкері Хаби Мансисидор сияқты мамандар да клубтан кетуде. Манчестерлік клуб маусымалды дайындық басталғанға дейін жаңа бапкерді ресми түрде жариялау үшін бар күшін жұмылдырды.
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