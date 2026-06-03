Ultrahuman хакерлік шабуылға ұшырады: пайдаланушылар деректері ұрланды
Тағылатын ақылды құрылғыларды өндіретін Ultrahuman стартапы хакерлердің зиянды бағдарлама арқылы компания қызметкерінің компьютеріне еніп, клиенттердің денсаулық деректерін қолға түсіргенін хабарлады. Үндістанда құрылған компания зардап шеккен пайдаланушыларды электрондық пошта арқылы ескертіп, оқиғаның 27 наурызда ішкі талдау жүйелерінің бірінде болғанын мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.
2019 жылы құрылған Ultrahuman негізінен ұйқы, белсенділік және қалпына келтіру көрсеткіштерін бақылайтын ақылды сақиналар мен метаболикалық денсаулық құрылғыларын сатады. Компанияның Ring Air және жақында ұсынылған Ring Pro модельдері нарықта Oura Ring сияқты брендтермен бәсекелеседі. Компания өкілдері TechCrunch басылымына хакерлердің қызметкердің ноутбугынан ұрланған логин мен құпиясөздер арқылы жүйеге кіргенін растады.
Алдын ала есептеулер бойынша, пайдаланушылардың шамамен 0,1%-ы осы шабуылдан зардап шекті. Ultrahuman платформасының 700 000-ға жуық белсенді пайдаланушысы бар екенін ескерсек, кемінде 700 адамның жеке денсаулық деректері бөгде қолдарға түсуі мүмкін. Компания нақты санды жарияламағанымен, құпиясөздерге, төлем деректеріне немесе тікелей Ultrahuman Ring құрылғыларына зиян келмегенін атап өтті.
Ultrahuman бас директоры Мохит Кумар қауіпсіздік жүйелерінің оқиғаны бірнеше сағат ішінде анықтағанын және осалдық дереу жойылғанын айтты. Оның сөзінше, пайдаланушыларды хабардар етудегі кідіріс оқиғаның ауқымын толық зерттеу және қандай деректердің тарағанын анықтау қажеттілігіне байланысты болған.
Бұл кибершабуыл Ultrahuman және Oura сияқты денсаулықты бақылайтын стартаптардың пайдаланушы деректерін өз серверлерінде қалай сақтайтынына қатысты қауіптерді қайтадан күн тәртібіне шығарды. Әзірге хакерлердің деректерді жай ғана көргені немесе оларды көшіріп алғаны (эксфильтрация) туралы нақты ақпарат берілмеді.
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