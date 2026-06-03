Ultrahuman хакерлік шабуылға ұшырады: пайдаланушылар деректері ұрланды

·50·Технология
Ultrahuman хакерлік шабуылға ұшырады: пайдаланушылар деректері ұрланды

Тағылатын ақылды құрылғыларды өндіретін Ultrahuman стартапы хакерлердің зиянды бағдарлама арқылы компания қызметкерінің компьютеріне еніп, клиенттердің денсаулық деректерін қолға түсіргенін хабарлады. Үндістанда құрылған компания зардап шеккен пайдаланушыларды электрондық пошта арқылы ескертіп, оқиғаның 27 наурызда ішкі талдау жүйелерінің бірінде болғанын мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабар береді.

2019 жылы құрылған Ultrahuman негізінен ұйқы, белсенділік және қалпына келтіру көрсеткіштерін бақылайтын ақылды сақиналар мен метаболикалық денсаулық құрылғыларын сатады. Компанияның Ring Air және жақында ұсынылған Ring Pro модельдері нарықта Oura Ring сияқты брендтермен бәсекелеседі. Компания өкілдері TechCrunch басылымына хакерлердің қызметкердің ноутбугынан ұрланған логин мен құпиясөздер арқылы жүйеге кіргенін растады.

Алдын ала есептеулер бойынша, пайдаланушылардың шамамен 0,1%-ы осы шабуылдан зардап шекті. Ultrahuman платформасының 700 000-ға жуық белсенді пайдаланушысы бар екенін ескерсек, кемінде 700 адамның жеке денсаулық деректері бөгде қолдарға түсуі мүмкін. Компания нақты санды жарияламағанымен, құпиясөздерге, төлем деректеріне немесе тікелей Ultrahuman Ring құрылғыларына зиян келмегенін атап өтті.

Ultrahuman бас директоры Мохит Кумар қауіпсіздік жүйелерінің оқиғаны бірнеше сағат ішінде анықтағанын және осалдық дереу жойылғанын айтты. Оның сөзінше, пайдаланушыларды хабардар етудегі кідіріс оқиғаның ауқымын толық зерттеу және қандай деректердің тарағанын анықтау қажеттілігіне байланысты болған.

Бұл кибершабуыл Ultrahuman және Oura сияқты денсаулықты бақылайтын стартаптардың пайдаланушы деректерін өз серверлерінде қалай сақтайтынына қатысты қауіптерді қайтадан күн тәртібіне шығарды. Әзірге хакерлердің деректерді жай ғана көргені немесе оларды көшіріп алғаны (эксфильтрация) туралы нақты ақпарат берілмеді.

UltrahumanКиберқауіпсіздікАқылды СақинаХакерлік ШабуылTechCrunch
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады