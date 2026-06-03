Толығымен отандық бөлшектерден құралған Ил-114-300 Пулковоға жетті

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Толығымен отандық бөлшектерден құралған Ил-114-300 Пулковоға жетті

Ресейлік қозғалтқыштармен жабдықталған Ил-114-300 өңірлік жолаушылар ұшағы Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы (SPIEF) қарсаңында Пулково әуежайына жетті. Бұл әуе кемесін «Ростех» мемлекеттік корпорациясының құрамына кіретін ОАК және ОДК бірлестіктері ұсынды. Ұшақ форумға қатысушылар мен қонақтарға әуежай аумағында көрсетіледі. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Әуе кемесінің күштік қондырғысы Санкт-Петербургтегі ОДК кәсіпорнында әзірленген ТВ7-117СТ-01 қозғалтқыштарынан тұрады. Бұл қозғалтқыш барлық қажетті сынақтардан сәтті өтті. Атап айтқанда, 2024 жылдың наурыз айында Архангельск облысындағы табиғи мұздану жағдайында өткізілген сегіз ұшу барысында оның мұздануға қарсы жүйесінің штаттық режимде жұмыс істейтіні расталды.

Қозғалтқыштың өзі 2022 жылы, ал АВ112-114 әуе винті 2023 жылы тиісті сертификаттарды алды. Құрылғы -60 °C-тан +60 °C-қа дейінгі температура аралығында және 7600 метрге дейінгі биіктікте жұмыс істеуге арналған. Оның максималды ұшу қуаты 3100 ат күшіне тең, ал негізгі жұмыс режимдерінде отын шығыны айтарлықтай азайтылған.

Ұшақтың цифрлық жүйелері де назар аударуға тұрарлық. Аз шулы винтпен өзара әрекеттесу BARK-65SM цифрлық блогы арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ, КРЭТ концерні бұл модель үшін ВСС-95 навигациялық жүйесін, басқару пульттерін және барлық ұшу ақпаратын көрсететін сұйық кристалды дисплейлерді әзірлеуде.

Қазіргі уақытта ұшақтар құрамындағы қозғалтқыштардың тәжірибелік үлгілері 400-ден астам ұшуды орындады. Өндіруші кәсіпорын ТВ7-117СТ-01 қозғалтқыштарын сериялық жеткізуге дайын екенін және қазіргі уақытта оның қызмет ету мерзімін (ресурсын) одан әрі арттыру бойынша жұмыс жүргізіп жатқанын мәлімдеді.

АвиацияIl-114-300ТехнологияРесейRostex
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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