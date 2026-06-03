Флорентино Перес «Реалдың» жаңа трансферін жарияламақ
Мадридтік «Реал» клубының маңайында тағы да ірі трансферлік интрига пайда болды. Клуб президенттігіне үміткер Флорентино Перес ертең «Корольдік клубтың» келесі маусымға арналған алғашқы ірі сатып алуын ресми түрде жариялайтынын хабарлады.
Перестің бұл мәлімдемесі мадридтік жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырды. Себебі «Реал» мен Флорентино Перес трансфер нарығында қатар аталса, әдетте бұл жай ғана сатып алу емес, футбол әлемін дүр сілкіндіретін келісім туралы сөз болып жатқанын білдіреді. Мадридте бұл оқиға басталса, трансфер нарығы да жандана түседі.
El Español басылымына берген сұхбатында Перес өзінің спорттық жобасы туралы да ашық айтты. Оның атап өтуінше, «Реал» әрқашан ең мықты футболшыларға ие болуы және жеңіске жетуді жалғастыруы тиіс.
«Осы бейсенбіде мен «Реалдың» келесі маусымға арналған алғашқы шулы трансферін жариялаймын. Менің спорттық жобамның не екенін бәрі біледі: құрамда ең үздік ойыншыларды ұстау және жеңіске жетуді жалғастыру», — деді Перес.
Бұл сөздер Флорентино Перестің клубты басқарудағы негізгі философиясын тағы бір еске салады. Ол «Реалды» тек мықты команда ретінде ғана емес, әлемдік футболдың орталығында тұратын, ең ірі жұлдыздарды өзіне тартатын және әр маусымда ең жоғары жүлделер үшін күресетін клуб ретінде көреді.
Перес дәуірінде «Реал» көптеген танымал трансферлермен тарихқа енді. Оның есімі «галактикос» саясатымен, әлем жұлдыздарын Мадридке әкелумен және клуб брендінің бүкіл планета бойынша нығаюымен байланысты. Сондықтан оның «шулы трансфер» туралы сөзі жанкүйерлер үшін жай хабарлама емес, үлкен күту сигналына айналды.
Әзірге жаңа футболшының есімі жарияланған жоқ. Алайда Перестің мәлімдемесіне сүйенсек, бұл сатып алу клубтың келесі маусымдағы спорттық жобасында маңызды орын алатыны күтілуде. «Реал» сияқты командада әрбір ірі трансфер тек құрамды күшейту ғана емес, сонымен қатар қарсыластарға жіберілген ашық сигнал болып табылады.
Мадридтік клуб әрқашан бір мақсатпен өмір сүреді — жеңіске жету. Чемпиондар лигасы, Ла Лига, Клубтар арасындағы әлем чемпионаты немесе басқа турнир болсын, «Реал» үшін екінші дәрежелі мақсат жоқ. Перестің «ең үздік ойыншыларға ие болу және жеңіске жетуді жалғастыру» туралы сөздері дәл осы менталитетті көрсетеді.
Флорентино Перес 2009 жылдан бері «Реалды» басқарып келеді. Бұған дейін ол 2000 жылдан 2006 жылға дейін де клуб президенті қызметін атқарған. Оның екі кезеңі де ірі трансферлермен, ауқымды спорттық жобалармен және клубтың жаһандық беделінің артуымен есте қалды.
Перес үшін жаңа сайлау алдындағы мұндай мәлідеменің саяси және спорттық тұрғыдан маңызы зор. Ол жанкүйерлерге өз жоспарының бұрынғыдай ауқымды екенін, «Реалдың» ең жоғары мақсаттардан бас тартпайтынын және клубтың трансфер нарығында тағы да басты тұлғалардың бірі болатынын көрсетуде.
Енді барлық назар бейсенбі күніне аударылды. «Реалдың» жаңа шулы трансфері кім болады? Бұл сұрақ жанкүйерлер, журналистер және барша футбол қоғамдастығы арасында басты тақырыптардың біріне айналары сөзсіз.
Бір нәрсе анық: Флорентино Перес мұндай сөзді бекер айтпайды. Егер ол «алғашқы шулы трансферді» жариялайтынын айтса, демек Мадридте тағы да үлкен жаңалық дайындалуда. «Реал» болса, жаңа маусым алдында өзінің әдеттегі мәртебесін тағы бір еске салуда — бұл клуб тек қатысу үшін емес, жеңіске жету үшін өмір сүреді.
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