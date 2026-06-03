Әлем чемпионатының ең талантты жас футболшылары жарияланды
Бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам асыға күтіп отырған 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының басталуына санаулы күндер қалды. Осындай толқынысты сәтте спорт әлемінің ең беделді басылымдарының бірі саналатын ESPN мундиаль жанкүйерлері үшін қызықты талдамалық тізімді ұсынды. Басылым сарапшылары алдағы әлем біріншілігіне қатысатын және өз ойындарымен барлық назарды аударатын 21 жасқа дейінгі ең үздік жас футболшылар рейтингін жасады.
Тізімнің басында Испания ғажайыбы — Ламин Ямаль!
Рейтингтің ең жоғары сатысын, күтілгендей, Испания құрамасы мен қазіргі әлем футболының ең жарқын феномені — Ламин Ямаль иемденді. Небәрі 18 жаста болса да, үлкен сахналарда өзін көрсетіп үлгерген вингер алдағы турнирдің басты жас жұлдызы ретінде танылып отыр.
Екінші орынды түрік футболының үміті, шебер жартылай қорғаушы Арда Гүлер иеленсе, үздік үштікті Португалия құрамасының өкілі Жоау Невеш аяқтады.
Мундиальда жарқырауы күтілетін 10 жас жұлдыз
ESPN нұсқасы бойынша, 2026 жылғы әлем чемпионатының ең үздік және ең талантты жас футболшыларының ТОП-10 тізімі төмендегідей:
Ламин Ямаль (18 жас, Испания)
Арда Гүлер (21 жас, Түркия)
Жоау Невеш (21 жас, Португалия)
Пау Кубарси (19 жас, Испания)
Нико Пас (21 жас, Аргентина)
Дезире Дуэ (21 жас, Франция)
Кенан Йылдыз (21 жас, Түркия)
Уоррен Заир-Эмери (20 жас, Франция)
Леннарт Карл (18 жас, Германия)
Ян Диоманд (19 жас, Кот-д'Ивуар)
Тарихи мундиаль қарсаңында
Айта кету керек, жақындап келе жатқан 2026 жылғы әлем чемпионаты футбол тарихынан мүлдем жаңа және ерекше орын алады. Турнир тарихта алғаш рет кеңейтілген құраммен, яғни 48 ұлттық құраманың қатысуымен өткізіледі.
Турнир күнтізбесі: Ғаламшарымыздағы ең беделді футбол мерекесі биылғы жылдың 11 маусымында басталып, 19 шілдеге дейін жалғасады. Мұхиттың арғы бетіндегі үш ірі мемлекет — АҚШ, Канада және Мексиканың жасыл алаңдары қабылдайтын бұл бәсекелерде жаңа есімдер мен жас таланттардың әлемдік футбол сахнасына шығатыны сөзсіз.
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