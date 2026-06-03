Диего Кохен «Барселонадан» жалға кетуге жақын
АҚШ құрамасының болашағынан зор үміт күттіретін қақпашысы Диего Кохен осы жазда «Барселонадан» жалға негізінде кетуі күтілуде. 20 жастағы қақпашы шеберлігін арттыру және көбірек ойын тәжірибиесін жинау үшін мансабының жаңа кезеңіне дайындалуда. Хабарларға сәйкес, америкалық қақпашыны өз қатарына қосуға басты үміткер – Данияның «Люнгбю» клубы. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Кохен «Барселона» жүйесінде жоғары бағаланады және өткен маусымның басым бөлігін негізгі құрам мен қосалқы құрам арасында өткізді. Ол негізгі құрамда ресми матчтарға шықпағанымен, Жоан Гарсия мен Войцех Щенсныдан кейін үшінші қақпашы ретінде 40 ойынның тізіміне енді. Сондай-ақ, ол Испания төртінші дивизионында «Барса Атлетик» сапында 20 кездесуге қатысты.
ESPN басылымының мәліметінше, каталондықтар басшылығы Кохеннің дамуы үшін оны жалға беруге дайын. Қақпашы АҚШ-тың түрлі жас санаттарындағы (U-16-дан U-23-ке дейін) құрамаларында тұрақты түрде ойнап келеді. Венесуэла мен Перу құрамаларында ойнау құқығы болса да, ол бар назарын тек АҚШ намысын қорғауға аударды.
Қазіргі уақытта Кохен АҚШ ұлттық құрамасының оқу-жаттығу жиынында жүр және тәжірибе жинауда. Дания Суперлигасында өнер көрсететін «Люнгбю» клубы оны бір маусымға жалға алуды жоспарлап отыр, футболшының өзі де бұл нұсқаға оң көзқараста. Анықтама үшін: Диего Кохеннің «Барселонамен» қолданыстағы келісімшарты 2028 жылға дейін жасалған.
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