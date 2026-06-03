Арсенал трансфер жарысында Баварияны басып озады
Лондондық «Арсенал» клубы Франкфурттың «Айнтрахт» командасының қорғаушысы Натаниэль Браун үшін күресте «Баварияны» басып озып, басты үміткерге айналды. «Зеңбірекшілер» қорғаныс шебін күшейту мақсатында Бундеслига жұлдызы үшін сұралып отырған қомақты қаражатты төлеуге дайын екендіктерін білдіруде. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
«Бавария» басшылығы мен спорттық директор Макс Эберль ұзақ уақыттан бері 22 жастағы сол қанат қорғаушысына қызығушылық танытып келеді. Алайда Bild басылымының хабарлауынша, «Айнтрахт» өз футболшысы үшін кемінде 65 миллион еуро талап етуде. Мюнхендіктер үшін бұл баға тым жоғары, себебі клуб соңғы трансферлік терезелердегі шығындардан кейін бюджетін үнемдеп басқаруға мәжбүр.
Микель Артета командасы қаржылық жағынан әлдеқайда мықты көрінуде. «Арсенал» заманауи және шабуылдаушы стильде ойнайтын Натаниэль Браунды құрамына қосу арқылы сол қанаттағы бәсекелестікті арттырмақ. The Athletic басылымына сәйкес, футболшы Лондон клубы бақылап жүрген негізгі үміткерлер тізіміне енген.
Натаниэль Браун 2025-2026 жылғы маусымда барлық жарыстарда 42 ойын өткізіп, 4 гол соғып, 6 нәтижелі пас берді. «Айнтрахт» Бундеслигада сегізінші орын алып, еурокубоктерден тыс қалғандықтан, футболшының өзі де Англия Премьер-лигасына ауысуға бейімділік танытуда.
«Бавария» бұл трансферді жүзеге асыруы үшін алдымен құрамдағы Альфонсо Дэвис немесе Хироки Ито сияқты қорғаушыларды сатуы қажет. Ал «Айнтрахт» 2024 жылы небәрі 3 миллион еуроға сатып алған футболшыдан зор пайда көруді көздеп отыр.
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