«Реал Мадрид» президенттігіне үміткер Эрлинг Холанд пен Родридің трансферін уәде етті

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«Реал Мадрид» президенттігіне үміткер Эрлинг Холанд пен Родридің трансферін уәде етті

«Реал Мадрид» президенттігі үшін күресіп жатқан Энрике Рикельме өзінің даулы трансфер уәделерімен футбол әлемін таң қалдырды. Үміткер сайлауда жеңіске жетсе, «Манчестер Сити» жұлдыздары Эрлинг Холанд пен Родри Мадридке ауысатынын кепілдендірді. «Манчестер Сити» мен ойыншылардың жақындары бұл хабарларды жоққа шығарғанымен, Рикельме өз сөзінде қатты тұр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Испанияның AS басылымына берген сұхбатында Рикельме бұл жоққа шығарулардың тек ойынның бір бөлігі екенін атап өтті. Оның сөзінше, ойыншыларды қорғау мақсатында барлық келіссөздер құпия түрде жүргізілген. Үміткер Родри және Эрлинг Холанд мәселесі бойынша агенттермен әлдеқашан байланысқа шыққанын және бейресми келісімдердің бар екенін растады.

«Реал Мадрид» тарихында сайлауалды уәделер үлкен маңызға ие. Мысалы, 2000 жылы Флорентино Перес Луиш Фигудың трансферін уәде етіп, жеңіске жеткен еді. Дегенмен көптеген бақылаушылар мен клуб мүшелері (сосиос) Рикельменің бұл уәделеріне күмәнмен қарап отыр. Жауап ретінде кәсіпкер өз беделі мен қаражатын тікелей бәйгеге тігуге дайын екенін білдірді.

Рикельме өз уәдесін орындай алмаса, клубтың 100 мыңға жуық мүшесі үшін жылдық жарна төлемін өз қалтасынан төлейтінін мәлімдеді. Бұл міндеттеме нотариалды тәртіппен расталған және шамамен 15 миллион еуроны құрайды. Егер ол президент болып сайланып, Эрлинг Холанд пен Родридің трансферін жүзеге асыра алмаса, келесі жылы жанкүйерлер мүшелік жарнадан босатылады.

Реал МадридЭрлинг ХоландРодриМанчестер СитиТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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