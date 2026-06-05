100 миллион сом алимент алдын ала төленді
Шырақшылық әке алименттік міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауға шешім қабылдады.
Шырақшы ауданында тұратын азамат осы күнге дейін алимент төлемдерін әр ай сайын уақытылы жүргізіп келген. Кейіннен бұрынғы жұбайымен өзара келісімге келіп, үш баласының 18 жасқа толғанға дейінгі қамтамасыз етілуі үшін есептелген сомады біржолғы төлеу ниетін білдірді.
Нәтижесінде ол биылғы жылдың 4 маусымында балалары үшін 100 миллион сом сомасын алдын ала төледі.
Аталған сома өндірушіге толық аударылды және атқарушылық құжат іс жүзінде орындалғандықтан аяқталды.
Бала үшін жасалған әрбір игі іс — оның болашағына қаланған берік іргетас. Бұл жағдай ата-аналық жауапкершіліктің тек заң алдындағы борыш қана емес, сонымен қатар баланың тағдырына деген махаббат пен қамқорлықтың айқын көрінісі екенін тағы бір рет дәлелдеді.
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