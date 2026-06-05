Өзбекстанда көп қабатты үйлер цифрлық форматта ресімделеді

·78·Өзбекстан
Өзбекстанда көп қабатты үйлер цифрлық форматта ресімделеді

1 маусымнан бастап Өзбекстанда көп қабатты үйлерді ресімдеу тәртібі өзгерді. Мемлекеттік кадастр палатасы бұл процестерді UZKAD жүйесі арқылы толығымен цифрлық форматқа көшірді.

Жаңа регламент ғимараттарды пайдалануға қабылдау, кадастрлық паспорттар беру және мемлекеттік тіркеуден өткізу процестерін қамтиды.

Енді үйдегі барлық пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар және ортақ мүлік бірыңғай реестрде есепке алынады. Барлық үй үшін бірыңғай кадастрлық құжат қалыптастырылады.

Сондай-ақ, ғимараттардың цифрлық сызбалары онлайн картада көрсетіледі. Бұл қағазбастылықты азайтып, адам факторының әсерін барынша азайтуға қызмет етеді.

Реформа нысандарды тіркеуді жеделдетуге және меншік құқығын барынша қорғауға бағытталған.

ӨзбекстанМемлекеттік кадастр палатасыUZKAD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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