Жұлдыз Осмонованың концертінде күтпеген жағдай орын алды
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Өзбекстан халық әртісі Жұлдыз Осмонованың 4 маусымда Наманган қаласында өткен концерті кеңінен талқыланып жатыр. Әлеуметтік желілерде таралып жатқан мәліметтерге сәйкес, концерт бағдарламасын тамашалау үшін жүздеген мың жанкүйер жиналған.
Кейбір дереккөздердің айтуынша, бұл концертке шамамен 400 мың көрермен келген. Таралып жатқан бейнероликтерден концерт алаңы мен оның маңындағы үлкен адам легін көруге болады. Бұл сан әлі ресми түрде расталмағанымен, шара елдегі ең көп көрермен жинаған іс-шаралардың бірі ретінде мойындалуда.
Видеода Наманганда өткен концерттен үзінділер көрсетілген. Кадрлардан алаңды толтырған мыңдаған жанкүйерлерді және мерекелік атмосфераны байқауға болады.
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