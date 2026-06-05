Маркиньос Чемпиондар лигасының финалындағы қателіктен кейін Габриэлді жұбатты

·79·Спорт
Маркиньос Чемпиондар лигасының финалындағы қателіктен кейін Габриэлді жұбатты

ПСЖ капитаны Маркиньос Чемпиондар лигасының финалындағы драмалық жеңістен кейін «Арсенал» қорғаушысы Габриэл Магальяйншке айтқан сөздерін ашты. Будапешттегі финалда «Арсенал» пенальтилер сериясында ұтылып, Габриэл шешуші соққыда қателік жіберді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

ПСЖ футболшылары жеңісті тойлауға жүгіріп жатқанда, Маркиньос командаластарына қосылмай, көңілі түскен отандасының жанына барды. Тәжірибелі қорғаушы 2022 жылғы Әлем чемпионатында өзі де осындай ауыр жағдайды бастан кешкенін еске алып, Габриэлді қолдауға шешім қабылдады.

Бразилия құрамасының жиынында тілшілермен сөйлескен Маркиньос сол сәттерді былай еске алды: «Мен тойлауға дайын едім, бірақ жүгіре бастағанда оны алдымнан көрдім. Командам оның жанынан өтіп бара жатты — дәл 2022 жылғы менің жағдайым сияқты. Мен оған күшті болуды және басын тік ұстауды айттым, өйткені ол керемет маусым өткізіп, тамаша ойын көрсетті».

Маркиньостың сөзінше, ол Габриэлді ағымдағы маусымның ең үздік орталық қорғаушысы деп санайды. «Маған осы маусымда әлемнің ең үздік орталық қорғаушысы болғанын айттым. Ол мұндай ауыртпалыққа лайық емес еді, себебі пенальтилер сериясында бәрі гол соққысы келеді, бірақ сәтсіздік болуы мүмкін», — деп толықтырды ПСЖ капитаны.

«Арсеналда» Микель Артетаның басшылығымен тұрақты ойын көрсеткен Габриэл үшін бұл қателік маусымның ең ауыр тұсы болды. Дегенмен Маркиньос бір ғана қателік қорғаушының бүкіл маусым бойы атқарған еңбегін жоққа шығармауы керектігін және оның құрама үшін де өте маңызды ойыншы екенін атап өтті.

ПСЖАрсеналЧемпиондар ЛигасыМаркиньосГабриэл Магальяйнш
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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