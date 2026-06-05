Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтедті покинуть ете ала ма?
Манчестер Юнайтедтің атқарушы директоры Омар Беррада команда капитаны Бруну Фернандештің болашағына қатысты нақты кепілдік бермеді. Клуб басшылығы португалиялық плеймейкерді командада ұстап қалу ниетінде екенін атап өткенімен, футболшының әртүрлі мәндегі мәлімдемелері трансфертік қауесеттерді күшейтіп отыр. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.
31 жастағы жартылай қорғаушы аяқталған маусымда керемет ойын көрсетіп, Англия Премьер-лигасында 21 нәтижелі паспен рекорд орнатты. Маусымның үздік футболшысы атанғанымен, Олд Траффордтағы болашағы әлі де күмән тудырады. Беррада Inside Carrington подкастында Фернандештің алаңда ғана емес, киім ауыстыратын бөлмедегі көшбасшылық қабілетін жоғары бағалады.
«Біз оның қалуын қалаймыз, әрине. Ол алаңда тамаша маусым өткізді, бірақ ең бастысы, ол барлығы үшін нағыз көшбасшы екенін дәлелдеді. Адамдар оның алаңнан тыс жұмысын көрмейді. Ол клуб құндылықтарын жақсы түсінеді және жас футболшыларға бейімделуге көмектеседі», — деді Омар Беррада.
Фернандештің қолданыстағы келісімшарты 2027 жылға дейін жасалғанымен, ол бұрын клубтағы еңбегі жеткілікті бағаланбағанынан шағымданған еді. Футболшы бір кездері команданы покинуть етуге жақын болғанын, бірақ қазір оның басты мақсаты Манчестер Юнайтед құрамында Англия Премьер-лигасы және басқа ірі турнирлерде жеңіске жету екенін атап өтті.
Клуб басшылығындағы құрылымдық өзгерістерден кейін Беррада қызметкерлер, басшылық және иелер арасындағы сенімді қалпына келтіру процесі жүріп жатқанын хабарлады. Оның сөзінше, қабылданған қатаң шешімдер қаржылық нәтижелерге оң әсер етуде және бұл клубтың болашақтағы дамуы үшін іргетас болады.
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