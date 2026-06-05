Өзбекстан футболшылары Канадада үлгілі іс жасады

·109·Спорт
Өзбекстан футболшылары Канадада үлгілі іс жасады

Өзбекстан ұлттық құрамасы Канадаға қарсы жолдастық кездесуден кейін алаңнан тыс әрекетімен де көпшіліктің назарын аударды.

Ойын аяқталған соң, футболшылар киім ауыстыратын бөлмені тазалап, таза күйінде қалдырды.

Сондай-ақ, команда тақтаға ағылшын тілінде «Қонақжайлылығыңыз үшін рақмет, Канада! Әлем чемпионатында сәттілік тілейміз!» деген алғыс жазуын қалдырды.

Бұл әрекет әлеуметтік желі қолданушылары тарапынан жылы қабылданды. Көптеген жанкүйерлер өзбек футболшыларының тәртібі, тазалыққа деген көзқарасы мен қонақжай иелерге деген құрметін жоғары бағалады.

Пікірлерде Өзбекстан халқы мен құрамасы туралы оң пікірлер білдіріліп, футболшыларға Әлем чемпионатында сәттілік тілегендер көп болды.

Еске сала кетейік, жолдастық кездесуде Канада құрамасы Өзбекстанды 2:0 есебімен ұтқан еді. Алайда кездесуден кейінгі бұл жағдай жанкүйерлер арасында кеңінен талқыланып жатыр.

Ағаш шкафтар мен ортасында үстелі бар киім ауыстыратын бөлме.

Өзбекстан туралы оң пікірлер жазылған Instagram пікірлер жинағы.

Футбол алаңы салынған қағазда Канадаға алғыс жазуы жазылған.

ӨзбекстанКанадаӘлем чемпионаты
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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