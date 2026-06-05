«Бавария» басшылығында Кеннет Айххорнның трансферіне байланысты ішкі жанжал туындады

·108·Спорт
«Бавария» басшылығында Кеннет Айххорнның трансферіне байланысты ішкі жанжал туындады

Мюнхеннің «Бавария» клубының басшылығында 16 жастағы талант Кеннет Айххорнның трансфері мәселесінде елеулі келіспеушілік туындады. Bild басылымының «Bayern-Insider» подкастында хабарланғандай, клубтың спорт директоры Макс Эберль мен Кристоф Фройнд жас жартылай қорғаушыны командаға әкелу үшін бар күшін салған, бірақ бақылау кеңесі бұл келісімге вето қойды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Мәліметтерге сәйкес, «Бавария» басшылығы Айххорнды Чемпиондар лигасы аясындағы «Пари Сен-Жермен» матчы алдында арнайы ұшақпен Мюнхенге әкелген. Vier Jahreszeiten қонақ үйінде өткен құпия кездесуде Винсент Компани футболшымен сағаттап сөйлескен. Спорт департаменті ойыншыны командаға қосуды қатты қаласа да, қаржылық шарттар басшылықты қанағаттандырмаған.

Негізгі мәселе футболшы мен оның агенттері талап етіп отырған бонустарға байланысты. Хабарларға қарағанда, 16 жастағы ойыншы үшін 10-11 миллион еуро көлеміндегі қол қою ақысы (signing-on fee) сұралған. «Бавария» бақылау кеңесі мұндай жастағы футболшы үшін бұл соманы тым жоғары деп санап, трансферді тоқтатып тастаған.

Қазіргі уақытта Мюнхен клубындағы жағдай тұйыққа тірелді. Спорт директорлары инвестиция салуға дайын, бірақ қаржылық блок рұқсат бермей отыр. Айххорнның агенттері футболшының нарықтық құны 20 миллион еуро екенін және бұл шығындар өзін-өзі ақтайтынын алға тартуда.

«Бавария» ішіндегі бұл жанжал басқа гранд клубтар үшін таптырмас сәт болды. Қазіргі таңда Дортмундтың «Боруссиясы», «Байер» және «Ливерпуль» клубтары талантты жартылай қорғаушыны өз қатарына қосу үшін бәсекеге түсті.

БаварияТрансферКеннет АйххорнВинсент КомпаниБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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