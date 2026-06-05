Жаһонгир Зокиров Дана Уайттың промоушеніндегі дебюттік жекпе-жегін АҚШ-та өткізеді
Өзбек бокс мектебінің кезекті ірі әрі үмітті өкілдерінің бірі, ауыр салмақта ел намысын қорғап жүрген шебер қолғап шебері Жаһонгир Зокиров кәсіби рингтегі кезекті жекпе-жегіне қатысу үшін мұхит асып, Америка Құрама Штаттарына жетті.
Инсайдерлер мен спорт жанкүйерлері жақсы біледі, жерлесіміз жақында ғана әлемдік спортта үлкен беделге ие Дана Уайтқа тиесілі «Zuffa Boxing» промоутерлік компаниясымен ресми түрде ұзақ мерзімді келісімшарт жасасқан еді. Осы беделді ұйым астында өзбек жігітінің алғашқы ірі жекпе-жегі қашан және кімге қарсы болатыны finally анықталды.
Дебюттік жекпе-жектің нақты күні және қарсылас кім?
Жаһонгир Зокировтың жеке хабарлауынша, ол осы танымал промоушендегі өз дебюттік кездесуін биылғы жылдың 28 маусым күні өткізеді. Өкілімізге сол күні рингте алаң иелерінің өкілі, жеңіліс дегенді білмей келе жатқан америкалық қауіпті боксшы Закари Спиллер қарсылас болады.
Болашақ табанды жекпе-жек алдында екі спортшының кәсіби рингтегі қазіргі көрсеткіштері мен мүмкіндіктерімен танысыңыз:
Боксшылар
Жекпе-жек саны
Жеңіс / Жеңіліс
Нокаут көрсеткіші
Жаһонгир Зокиров
1 жекпе-жек
1 жеңіс / 0 жеңіліс
1 мерзімінен бұрын жеңіс (100%)
Закари Спиллер
5 жекпе-жек
5 жеңіс / 0 жеңіліс
4 мерзімінен бұрын жеңіс (80%)
Екі жеңілмеген боксшының қақтығысы
Өзбекстан бокс федерациясы таратқан ресми хабарға сәйкес, америкалық Закари Спиллер әлі өз карьерасында ешқашан сүрінген емес және өткізген 5 жекпе-жектің 4-уін қарсыластарын нокаутқа ұшыратып аяқтаған.
Дегенмен, біздің батырымыз Жаһонгир Зокиров та кәсіби рингтегі алғашқы қадамын керемет нокаутпен бастап, АҚШ-тың жасыл алаңдарындағы жекпе-жекте тек әдемі жеңіс пен еліміздің туын биікке көтеруді мақсат етті. Дана Уайттың бақылауында өтетін бұл қақтығыс жерлесіміз үшін үлкен спорт есіктерін кең ашатыны сөзсіз.
«Zamin» тілегі: Ауыр салмақтағы палуан боксшымыз Жаһонгир Зокировқа АҚШ-тағы жауапты дебюттік жекпе-жегінде зор жеңіс таза жеңіс серік болсын деп тілейміз! Сенеміз, ол қарсыласын талқандап, өзбек бокс мектебінің қуатын тағы бір рет әлемге паш етеді.
Жаһонгир Зокировтың АҚШ-тағы жаттығу күнделігін, мұхит асып өтетін кәсіби бокс кештерін және спорт әлеміндегі ең үздік эксклюзивті жаңалықтарды әрдайым Zamin беттерінде бізбен бірге бақылаңыз!
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