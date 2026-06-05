iPhone 18 Pro және Pro Max корпустарының түстері тірі суреттерде көрсетілді
Интернетте iPhone 18 Pro және Pro Max модельдерінің корпустары түсірілген суреттер тарады. Бұл суреттер жаңа құрылғылардың ішкі және сыртқы көрінісі туралы алғашқы түсінік береді. Суреттерден үш түрлі түсті корпусты көруге болады: қою шие түсі, ашық көк және классикалық қара. Болжамдарға сәйкес, Apple өткен жылғы қою қызғылт сары түстен кейін түстер палитрасымен тәжірибе жасауды жалғастырады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Камера блогының пішіні мен орналасуына қарағанда, макеттер iPhone 17 Pro дизайнын дерлік қайталайды. Суреттерден компания корпус дизайнына түбегейлі өзгерістер енгізбей, негізінен түстер гаммасын жаңартумен шектеліп отырғанын байқауға болады. Сондай-ақ, артқы панель элементтері мен SIM-карта ұялары да көрсетілген.
Негізгі инновациялар құрылғының ішкі бөлігінде күтілуде. Сарапшылар мен инсайдерлер 2 нанометрлік технологиялық процесс негізінде жасалған A20 Pro чипін, камера мүмкіндіктерінің кеңеюін және Dynamic Island жүйесіндегі ықтимал өзгерістерді талқылауда. Бұған дейін iPhone 18 Pro желісі жаңа дизайнға және қою қызыл нұсқасын қоса алғанда, кеңейтілген түстер палитрасына ие болатыны туралы хабарлар тараған еді.
Тағы бір маңызды жаңалық — әртүрлі жарық жағдайларында түсіру сапасын айтарлықтай жақсартатын өзгермелі диафрагмалы камера. Сондай-ақ, сыртқа шыққан мәліметтер арасында iPhone 18 Pro аккумуляторларының сыйымдылығы сатылатын аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін деген күтпеген хабар да бар.
…