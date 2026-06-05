Ресейде 200 кг жүк тасымалдайтын V-200 ұшқышсыз тікұшағы сынақтан өтуде
«Аэромакс» компаниялар тобы «ИКАР-Инжиниринг» еншілес кәсіпорны әзірлеген V-200 жүк тасымалдаушы ұшқышсыз тікұшағының ұшу-конструкторлық сынақтарын бастады. Ш-750 моделінің жаңартылған нұсқасы болып табылатын осы сериялық прототиптің сынақтары биылғы жылдың үшінші тоқсанында аяқталуы жоспарлануда. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.
Жаңа аппараттың негізгі ерекшелігі – оның толық автономды басқару кешенімен жабдықталуы. Бұл жүйе құрылғыны толығымен автоматты режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Әзірлеушілердің айтуынша, тікұшақ түймені басу арқылы 200 кг-ға дейінгі пайдалы жүкті 300 км қашықтыққа жеткізе алады.
V-200 моделінің көптеген аналогтардан айырмашылығы – ол жүкті сыртқы ілгекте де, кабина ішінде де тасымалдай алады. Мұндай конструкция ұшудың техникалық сипаттамаларының нашарлауының алдын алады. Құрылғы қиын жағдайларда және ұзақ қашықтықтарда тұрақты қозғалу үшін арналған.
Бұл дронның негізгі қолданыс аясы ретінде қол жеткізу қиын аумақтарға жүк жеткізу, тікелей көріну аймағынан тыс (BVLOS) ұшулар және алыс өнеркәсіптік нысандарды қамтамасыз ету көрсетілген. Технология логистикалық шығындарды азайтуға және жеткізу жылдамдығын арттыруға қызмет етеді.
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