Ресейде 200 кг жүк тасымалдайтын V-200 ұшқышсыз тікұшағы сынақтан өтуде

·52·Технология
Ресейде 200 кг жүк тасымалдайтын V-200 ұшқышсыз тікұшағы сынақтан өтуде

«Аэромакс» компаниялар тобы «ИКАР-Инжиниринг» еншілес кәсіпорны әзірлеген V-200 жүк тасымалдаушы ұшқышсыз тікұшағының ұшу-конструкторлық сынақтарын бастады. Ш-750 моделінің жаңартылған нұсқасы болып табылатын осы сериялық прототиптің сынақтары биылғы жылдың үшінші тоқсанында аяқталуы жоспарлануда. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Жаңа аппараттың негізгі ерекшелігі – оның толық автономды басқару кешенімен жабдықталуы. Бұл жүйе құрылғыны толығымен автоматты режимде пайдалануға мүмкіндік береді. Әзірлеушілердің айтуынша, тікұшақ түймені басу арқылы 200 кг-ға дейінгі пайдалы жүкті 300 км қашықтыққа жеткізе алады.

V-200 моделінің көптеген аналогтардан айырмашылығы – ол жүкті сыртқы ілгекте де, кабина ішінде де тасымалдай алады. Мұндай конструкция ұшудың техникалық сипаттамаларының нашарлауының алдын алады. Құрылғы қиын жағдайларда және ұзақ қашықтықтарда тұрақты қозғалу үшін арналған.

Бұл дронның негізгі қолданыс аясы ретінде қол жеткізу қиын аумақтарға жүк жеткізу, тікелей көріну аймағынан тыс (BVLOS) ұшулар және алыс өнеркәсіптік нысандарды қамтамасыз ету көрсетілген. Технология логистикалық шығындарды азайтуға және жеткізу жылдамдығын арттыруға қызмет етеді.

V-200АэромаксДронТехнологияАвиация
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ең қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіЕң қызықты стартаптар пайдаланушыларды смартфоннан алшақтатқысы келедіКеше, 17:26Wildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыWildberries және Russ жаңа цифрлық денсаулық сақтау платформасын іске қосадыКеше, 17:21Supabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіSupabase құны 8 ай ішінде екі есеге өсіп, 10 миллиард долларға жеттіКеше, 16:52Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіSteam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көштіКеше, 16:27Google және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеGoogle және ФБР ескертеді: хакерлер жалған ИТ қызметкері болып кеңселерге кірудеКеше, 16:25iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыiPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылдыКеше, 15:52
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус