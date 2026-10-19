Хусановқа жол ашылды ма? Британ баспасөзі оның Манчестердегі болашағын талдады
Дәл осыдан бір жыл бұрын «Манчестер Сити» қорғаныс шебінде қатарынан жарақаттар толқыны орын алып, нәтижесінде бапкерлер штабы қосалқы құрамда отырған өзбекстандық жас қорғаушы Абдуқодир Хусановқасенім білдірген еді. Отандасымыз сол кезде оң қапталда да, орталық қорғаныста да сауатты қимылдап, маусым соңына дейін команданың маңызды тірегіне айналған болатын.
Бүгін «қалалықтар» сапында тағы да сол тарихи көрініс қайталанып жатқандай. Жаңа бас бапкер Энцо Маресканың қол астында ротация ойыншысы болып тұрған Хусанов үшін негізгі құрамға қайта оралудың сәті түсті.
«Ипсвичке» қарсы ойындағы «лазарет»: Бір матчта 5 жоғалту
АПЛ-дың 7-турында «Ипсвич Таун» үстінен қол жеткізілген 3:2 есебіндегі жеңіс «Манчестер Сити»-ге өте қымбатқа түсті:
Матео Ковачич: Маусымда алғаш рет АПЛ-да бастапқы құрамда алаңға шыққан хорватиялық жартылай қорғаушы екінші таймның басында ауыр жарақат алып, алаңнан кетті;
Нико О'Рейли және Йошко Гвардиол: 60-минутта ауыстырылған О'Рейлидің бел тұсындағы ескі жарақаты мазалағаны белгілі болды;
Матеуш Нунештің қайталануы: Оң қаптал қорғаушысы Нунеш шап тұсындағы ауырсынуға байланысты ойынды жалғастыра алмады және өз еркімен ауыстыруды сұрады;
Холандтың ақсауы және Семено: Кездесу қаһарманы Эрлинг Холанд қарсыластың қатты соққысынан кейін ойын соңында ақсаңдап қалды, ал 77-минутта алаңға шыққан Антуан Семеноның әлі толық физикалық бабына келмегені байқалды.
Британ басылымдарының талдауы: Хусанов пен Буадди үшін үлкен мүмкіндік
Англия баспасөзі мен сарапшылары «Манчестер Ситидегі» кадрлық мәселелер аясында кімдердің ұтатынын талдауда. Атап айтқанда, танымал cityxtra.co.uk порталы былай деп баға берді:
«Абдуқодир Хусанов оң қапталды иеленеді»: «Егер Матеуш Нунеш ұзақ мерзімге қатардан шықса, “Ситидің” оң қаптал қорғаушысы позициясында Абдуқодир Хусанов ойнайды. Егер өзбек футболшысы қорғаныс орталығына қажет болса, оң жақта Рико Льюисті сынап көруге болады. Кез келген жағдайда команда табысты серияны жалғастыруға ұмтылады;
Аюб Буадди орталыққа көтеріледі: Ковачичтің жоқтығы марокколық жас талант Аюб Буадди үшін негізгі құрамға ілігуге кең жол ашады».
Алдыда екі шешуші айқас
Энцо Мареска шәкірттері үшін демалуға уақыт жоқ — күнтізбе тым тығыз:
Еуропа Чемпиондар Лигасы (21 қазан): Манчестерде Грекияның АЕК командасына қарсы ойын өтеді (Ташкент уақытымен түнгі 00:00-де);
АПЛ-дың 8-туры (24 қазан): Сырт алаңда маусымның ең қолайсыз қарсыластарының бірі — «Астон Виллаға» қарсы орталық кездесу өтеді (Ташкент уақытымен 16:30-да).
Абдуқодир Хусановтың күрделі жағдайлардағы сабырлылығы мен позициялық шеберлігі оны қайтадан «Манчестер Ситидің» ең басты қорғаушыларының біріне айналдырады деп күтілуде.
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