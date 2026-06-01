Huawei Mate 80 танымалдылығы бойынша Xiaomi 17 Pro және Vivo X300 серияларын басып озды
Huawei Mate 80 смартфондар сериясы сатылымда жоғары нәтижелер көрсетуде, бірақ желінің басты тосын сыйы дәл базалық модель болды. Digital Chat Station инсайдерінің мәліметінше, Қытайда сатылым басталғаннан бергі алты ай ішінде стандартты Huawei Mate 80 моделі 4 миллионға жуық рет белсендірілген. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жарияланған есепке сәйкес, серияның тек стандартты моделінің өзі белсендіру көлемі бойынша бірқатар бәсекелес флагмандарды басып озуға үлгерді. Атап айтқанда, ол Xiaomi 17 Pro және Xiaomi 17 Pro Max жұбынан, сондай-ақ Vivo X300 және Vivo X300 Pro модельдерінен танымал болып шықты.
Салыстыру үшін, бұған дейін Mate 80 сатылымының алғашқы екі айында шамамен 1,5 миллион құрылғы сатылғаны хабарланған болатын, кейіннен өсу қарқыны айтарлықтай жеделдеді. Бұл пайдаланушылардың базалық флагманға деген қызығушылығының тұрақты екенін көрсетеді.
Қазіргі уақытта бүкіл серияның жалпы сатылымы, Pro және Pro Max нұсқаларын қоса алғанда, 6 миллион данадан асты. Huawei компаниясының бұл жетістігі брендтің Қытай смартфондар нарығындағы позициясы одан әрі нығайып келе жатқанын білдіреді.
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