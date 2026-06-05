iPhone және жерсеріктердің қорғанысын бұзатын лазерлік кешен таныстырылды
Петербург халықаралық экономикалық форумында микросхемалардың қауіпсіздігін лазер арқылы сынақтан өткізетін алғашқы отандық кешен таныстырылды. LFI-26 (Laser Fault Injection) деп аталатын бұл құрылғы Positive Technologies компаниясы tarafından әзірленген. Компания өкілдерінің айтуынша, бұған дейін Ресейде мұндай жабдықтар өндірілмеген және ұйымдар оларды Францияның ALPhANOV және Нидерландының Riscure сияқты шетелдік жеткізушілерден сатып алуға мәжбүр болған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Әзірлеушілердің түсіндіруінше, кешен бағытталған лазерлік сәулелену арқылы чиптердің жұмысына «басқарылатын ақаулар» енгізуге мүмкіндік береді. Бұл технология құрылғы мен деректерді толық бақылауға алуға, нәтижесінде қорғаныс жүйесіндегі осал тұстарды анықтауға қызмет етеді. Мұндай зерттеулер заманауи киберқауіпсіздік саласында маңызды кезең болып саналады.
Positive Labs R&D орталығының басшысы Алексей Усановтың сөзінше, өз лазерлік кешенін жасау Батыс вендорлары нарықтан кеткен жағдайда аппараттық қауіпсіздік саласындағы құзыреттерді сақтап қалу үшін қажетті қадам болды. Мұндай жабдықсыз шетелдік чиптердің қауіпсіздігін толық талдау немесе отандық элементтік базаның қорғаныс сапасын растау мүмкін емес.
LFI-26 құрылғысын қолдану аясы өте кең: банк карталары мен крипто-әмияндардан бастап, iPhone смартфондары, автомобильдердегі басқару блоктары және тіпті орбиталық жерсеріктерге дейін қамтиды. Жаңа кешен микроэлектроника қауіпсіздігін зерттеуге арналған жабдықтар желісінің бір бөлігіне айналды.
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