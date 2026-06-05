Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көшті

·38·Технология
Steam пайдаланушыларының шамамен 70%-ы Windows 11 жүйесіне көшті

Valve компаниясы Steam платформасының пайдаланушылары арасында жүргізілген дәстүрлі ай сайынғы сауалнама нәтижелерін жариялады. Мамыр айының қорытындысы бойынша, геймерлер арасында Windows 11 операциялық жүйесінің танымалдығы айтарлықтай өсті. Қазіргі уақытта қатысушылардың 69,76%-ы өз компьютерлеріне Windows 11 орнатқанын хабарлады, ал Windows 10 үлесі тұрақты түрде азайып келеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Microsoft компаниясының екі буын операциялық жүйелері арасындағы алшақтық кеңейе түсуде. Windows 11 көрсеткіші өткен аймен салыстырғанда 2,02%-ға өссе, Windows 10 үлесі 23,99%-ға дейін төмендеді. Қызығы сол, Valve Windows 7 үшін Steam клиентіне қолдау көрсетуді тоқтатқанына қарамастан, бұл 17 жылдық жүйені әлі де пайдаланушылардың 0,07%-ы қолданады.

Жалпы алғанда, Windows жүйелері Steam пайдаланушыларының 93,85%-ын құрайды. Балама платформалар арасында Linux 3,99%-бен екінші, ал macOS 2,16%-бен үшінші орында тұр. Linux пайдаланушылары арасында ең танымал дистрибутив Arch Linux болып қала береді.

Аппараттық қамтамасыз ету сегментінде Intel процессорлары 53,94% үлеспен AMD-дан (46,06%) сәл озық тұр. Геймерлердің басым бөлігі (41,14%) 16 ГБ жедел жадыны пайдаланады. Бейнекарталар нарығында NVIDIA абсолютті көшбасшы болып табылады, оның өнімдері жүйелердің 72,42%-ына орнатылған. Ең танымал модель ретінде NVIDIA GeForce RTX 3060 аталды.

SteamWindows 11NVIDIAValveMicrosoft
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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