Xiaomi 100-den astam smartfon modeli üşin rekordtıq batareya auıstıru bağdarlamasın jariyaladı
Xiaomi kompaniyası smartfondardıñ qızmet merzimın uzartu maqsatında tozğan akkumulyatorlardı jañartu bağdarlamasın keñeytuin jalğastıruda. Qazirgi tañda bul bağdarlama Xiaomi jäne Redmi brendleriniñ 101 modelin qamtıdı, bul osınday jobalar tarixındağı eñ ülken körsetkiş. Qıtayda tüpnusqa batareyalardıñ bağası şamamen 7 dollardan bastaladı. Bul turalı Ixbt.com habarlaydı.
Bağdarlama Xiaomi jäne Redmi smartfondarınıñ keñ kölemdi klassikalıq modellerin, sonıñ işinde Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15 seriyaların, jäne Redmi K30-dan Redmi K80-ge deyingi barlıq tanımal seriyalardı qamtidı. Negizgi usınıstardıñ biri retinde paydalanuşılarğa akkumulyattordı auıstıru üşin 20 payızdıq jeñildik usınıluda.
Smartfondardan bölek, kompaniya noutbuktardı tazalau qızmeti üşin 50 payız jeñildik jäne tormıstıq texnikalar — kondicionerler, kir juğış maşinaları jäne as üy sorğıştarına qızmet körsetu üşin qatañ belgilengen bağalardı usınuda. Xiaomi ökilderiniñ aytuınşa, quat sıyımlılığınıñ tömendeyui qalıptı procest, qurılmanıñ turaqtı jumıs isteui üşin batareyanı uaqıtında auıstıru usınıladı.
Qızıqtısı sol, jaña akkumulyatorlar keybir modellerde sıyımlılıqtıñ artuına da qızmet etedi. Mısalı, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro jäne Xiaomi 13 Ultra modellerinde batareya auıstırılğannan keyin, olardıñ sıyımlılığı säikesinşe 4850, 5361 jäne 5500 mA/saatqa deyin köteriletini mälim boldı.
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