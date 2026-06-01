Xiaomi 100-den astam smartfon modeli üşin rekordtıq batareya auıstıru bağdarlamasın jariyaladı

·57·Технология
Xiaomi 100-den astam smartfon modeli üşin rekordtıq batareya auıstıru bağdarlamasın jariyaladı

Xiaomi kompaniyası smartfondardıñ qızmet merzimın uzartu maqsatında tozğan akkumulyatorlardı jañartu bağdarlamasın keñeytuin jalğastıruda. Qazirgi tañda bul bağdarlama Xiaomi jäne Redmi brendleriniñ 101 modelin qamtıdı, bul osınday jobalar tarixındağı eñ ülken körsetkiş. Qıtayda tüpnusqa batareyalardıñ bağası şamamen 7 dollardan bastaladı. Bul turalı Ixbt.com habarlaydı.

Bağdarlama Xiaomi jäne Redmi smartfondarınıñ keñ kölemdi klassikalıq modellerin, sonıñ işinde Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15 seriyaların, jäne Redmi K30-dan Redmi K80-ge deyingi barlıq tanımal seriyalardı qamtidı. Negizgi usınıstardıñ biri retinde paydalanuşılarğa akkumulyattordı auıstıru üşin 20 payızdıq jeñildik usınıluda.

Smartfondardan bölek, kompaniya noutbuktardı tazalau qızmeti üşin 50 payız jeñildik jäne tormıstıq texnikalar — kondicionerler, kir juğış maşinaları jäne as üy sorğıştarına qızmet körsetu üşin qatañ belgilengen bağalardı usınuda. Xiaomi ökilderiniñ aytuınşa, quat sıyımlılığınıñ tömendeyui qalıptı procest, qurılmanıñ turaqtı jumıs isteui üşin batareyanı uaqıtında auıstıru usınıladı.

Qızıqtısı sol, jaña akkumulyatorlar keybir modellerde sıyımlılıqtıñ artuına da qızmet etedi. Mısalı, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro jäne Xiaomi 13 Ultra modellerinde batareya auıstırılğannan keyin, olardıñ sıyımlılığı säikesinşe 4850, 5361 jäne 5500 mA/saatqa deyin köteriletini mälim boldı.

XiaomiRedmiSmartfonAkkumulyatorTexnologiya
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болдыБүгін, 10:52Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфонБүгін, 10:22Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылдыБүгін, 10:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады