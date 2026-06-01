Samsung 2026 жылы алғаш рет бірден үш Galaxy Watch моделін шығарады

·83·Технология
Samsung 2026 жылы алғаш рет бірден үш Galaxy Watch моделін шығарады

Samsung компаниясы өздерінің смарт-сағаттарын жаңарту кестесін өзгертіп, бір уақытта үш Galaxy Watch моделін ұсынуы күтілуде. Бұл туралы Wear OS қосымшасының жаңарту бағдарламалық кодтарынан белгілі болды. Тараған ақпаратта Fresh 9, Wise 9 және Project X2 кодтық атауларымен үш құрылғы айтылған. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.

Болжам бойынша, бұл гаджеттер нарыққа Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic және екінші буын Galaxy Watch Ultra атауларымен шығады. Егер бұл ақпарат расталса, Samsung дәстүрлі бір жылдық үзілісті айналып өтіп, Classic нұсқасын жаңартады. Бұл пайдаланушылар асыға күткен физикалық айналмалы безелі бар модельдің қайта оралуын білдіреді.

Техникалық тұрғыдан, базалық Watch 9 және Watch 9 Classic модельдері өткен буыннан таныс Exynos W1000 SoC процессорын сақтап қалады деп айтылуда. Сонымен қатар, Watch Ultra 2 моделі Qualcomm компаниясының жаңа Snapdragon Wear Elite чипіне ауысуы мүмкін, бұл құрылғының өнімділігін айтарлықтай арттырады.

Жаңа құрылғыларда raise-to-talk функциясы пайда болуы күтілуде. Бұл функцияның көмегімен дауыстық көмекшіні арнайы сөздерсіз, тек білекті көтеру арқылы іске қосуға болады. Қауесеттерге сәйкес, ресми таныстырылым 22 шілдеде Samsung компаниясының жаңа бүктемелі смартфондарымен бірге өткізілуі жоспарланған.

SamsungGalaxy WatchСмарт-сағатТехнологияГаджеттер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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