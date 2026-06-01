Falcon 9 A Shortfall of Gravitas кемесіне сәтті қонды
JerryPikePhoto парақшасының авторы дроннан түсірілген жоғары сапалы видеоларды жариялады. Онда Falcon 9 зымыранының бірінші сатысы A Shortfall of Gravitas ұшқышсыз кемесінің палубасына сәтті қонғаннан кейінгі сәттері бейнеленген. Видеолар жоғары ажыратымдылықта және секундына 60 кадр жиілігімен жүктелген, кеменің Атлант мұхиты арқылы Флорида штатындағы Канаверал портына сүйретіліп бара жатқанын көруге болады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Falcon 9 (B1085) бірінші сатысы Starlink 10-53 миссиясы аясында өзінің 16-шы ұшуын жүзеге асырды. Зымыран 29 мамырда Канаверал мүйісіндегі SLC-40 алаңынан ұшып, орбитаға 29 Starlink v2 Mini спутнигін шығарды. Ұшырылымнан шамамен 8,5 минут өткен соң, саты Атлант мұхитындағы платформаға сәтті қонды.
Қазіргі уақытқа дейін A Shortfall of Gravitas (ASOG) ұшқышсыз теңіз платформасы Falcon 9 зымырандарының 150-ден астам сәтті қонуын қабылдады. SpaceX компаниясы Starlink спутниктерін ұшыруда қайта қолданылатын технологияларды белсенді пайдалануды жалғастыруда. Портқа оралғаннан кейін үдеткіш келесі ұшуға дайындалу үшін жіберіледі.
Бұған дейін SpaceX жаңа рекорд орнатқаны туралы хабарланған болатын: 31 мамырда Ванденберг ғарыш айлағынан Starlink спутниктерінің биылғы 50-ші ұшырылымы жүзеге асырылды. Компания қазіргі таңда спутниктік миссияларды орта есеппен әр үш күн сайын орындап отыр.
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