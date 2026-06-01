Falcon 9 A Shortfall of Gravitas кемесіне сәтті қонды

·33·Технология
Falcon 9 A Shortfall of Gravitas кемесіне сәтті қонды

JerryPikePhoto парақшасының авторы дроннан түсірілген жоғары сапалы видеоларды жариялады. Онда Falcon 9 зымыранының бірінші сатысы A Shortfall of Gravitas ұшқышсыз кемесінің палубасына сәтті қонғаннан кейінгі сәттері бейнеленген. Видеолар жоғары ажыратымдылықта және секундына 60 кадр жиілігімен жүктелген, кеменің Атлант мұхиты арқылы Флорида штатындағы Канаверал портына сүйретіліп бара жатқанын көруге болады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Falcon 9 (B1085) бірінші сатысы Starlink 10-53 миссиясы аясында өзінің 16-шы ұшуын жүзеге асырды. Зымыран 29 мамырда Канаверал мүйісіндегі SLC-40 алаңынан ұшып, орбитаға 29 Starlink v2 Mini спутнигін шығарды. Ұшырылымнан шамамен 8,5 минут өткен соң, саты Атлант мұхитындағы платформаға сәтті қонды.

Қазіргі уақытқа дейін A Shortfall of Gravitas (ASOG) ұшқышсыз теңіз платформасы Falcon 9 зымырандарының 150-ден астам сәтті қонуын қабылдады. SpaceX компаниясы Starlink спутниктерін ұшыруда қайта қолданылатын технологияларды белсенді пайдалануды жалғастыруда. Портқа оралғаннан кейін үдеткіш келесі ұшуға дайындалу үшін жіберіледі.

Бұған дейін SpaceX жаңа рекорд орнатқаны туралы хабарланған болатын: 31 мамырда Ванденберг ғарыш айлағынан Starlink спутниктерінің биылғы 50-ші ұшырылымы жүзеге асырылды. Компания қазіргі таңда спутниктік миссияларды орта есеппен әр үш күн сайын орындап отыр.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады