Ресейде ПМЭФ 2026 форумына арналған арнайы iPhone 17 Pro таныстырылды

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Ресейде ПМЭФ 2026 форумына арналған арнайы iPhone 17 Pro таныстырылды

2026 жылғы 3–6 маусым аралығында өтетін Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы (ПМЭФ) қарсаңында ресейлік Caviar компаниясы Apple смартфонының эксклюзивті нұсқасын көрсетті. Құрылғының дизайны Санкт-Петербургтің сәулеттік стилі мен беделін көрсететін күміс түсті палитрада жасалған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Смартфонның негізгі элементі — жіңішке алтын өрнектермен безендірілген титан панель. Онда қала панорамасы, соның ішінде Петр мен Павел қамалы және Исаакиев соборы бейнеленген. Композицияның ортасында алтын жалатылған Ресей елтаңбасы орналасса, корпустың төменгі бөлігінде «ПМЭФ 2026» жазуы бар арнайы тақтайша орнатылған.

Caviar өкілдерінің айтуынша, бұл модель «жеңіл кастом» стилінде дайындалған. Бұл iPhone құрылғысының бастапқы функционалдығын, өлшемдері мен салмағын өзгертпей сақтап қалуға мүмкіндік береді. Осылайша, пайдаланушылар Apple технологияларын қолдана отырып, бірегей дизайнға ие болады.

Шектеулі мөлшерде, яғни небәрі 26 данамен шығарылған бұл серияның тағы бір ерекшелігі — оның қорабы. Смартфон қорабы интерактивті экранмен жабдықталған, онда форум туралы бейнеролик көрсетіледі. iPhone PMEF 2026 моделінің бағасы 400 мың рубльден басталатыны белгілі болды.

AppleiPhoneCaviarТехнологияСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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