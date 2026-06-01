Оңтүстік Кореялық Unastella стартапы зымыран жобалары үшін 24 млн доллар тартты

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Оңтүстік Кореялық Unastella стартапы зымыран жобалары үшін 24 млн доллар тартты

SpaceX тарихтағы ең ірі IPO-ға дайындалып жатқан тұста, жаңа буын зымыран тасығыштарын жасау жарысы қыза түсуде. Аустралия, Үндістан, Жапония және Оңтүстік Корея стартаптары АҚШ пен Қытай ұзақ уақыт бойы үстемдік еткен нарықта өз орындарын алуға ұмтылуда. Төрт жылдық тарихы бар Оңтүстік Кореяның Unastella стартапы B сериясындағы инвестициялық раундта 24 миллион доллар тартып, жалпы қаржыландыру көлемін 44 миллион долларға жеткізді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

Сеулде орналасқан бұл компания өз зымыран тасығыштары мен қозғалтқыштарын әзірлеуде. Unastella негізін қалаушы және бас директоры Jae Park TechCrunch басылымына берген сұхбатында компанияның басты мақсаты шағын жерсеріктерді ұшыру қызметін жолға қою екенін атап өтті. Компания 2025 жылдың мамыр айында Оңтүстік Корея аумағынан өзінің Una Express-I зымыранын сәтті ұшырған болатын.

Unastella керосин және сұйық оттегі отын жүйесін пайдаланады — бұл SpaceX компаниясының Falcon сериясында қолданылатын ең сенімді әдістердің бірі. Сондай-ақ, компания дәстүрлі турбосорғының орнына электр қозғалтқышты сорғыны қолдануда. Бұл технология Rocket Lab тарапынан сыналған, әрі ол арзанырақ және қарапайым. Электр сорғылары ауырлау болып, пайдалы жүк көлемін азайтса да, Jae Park бұл шешімді нарыққа тезірек шығу стратегиясымен түсіндірді.

Компания басшысы Jae Park өз қызметін Корея аэроғарыштық зерттеулер институты (KARI) әзірлеген Nuri зымыранымен жұмыс істеуден бастаған. Кейін ол Германия аэроғарыштық орталығында еуропалық зымыран қозғалтқыштары бойынша тәжірибе жинақтады. Қазіргі уақытта Unastella дизайн, өндіріс және ұшу деректерін талдау сияқты барлық процестерді өз ішінде жүзеге асыруда.

Әзірге стартап табыс әкелмесе де, Altos Ventures, Korea Development Bank және басқа инвесторлар оның болашағына сенім білдіруде. Осы жылдың соңына жоспарланған UNA EXPRESS-II зымыранының 100 шақырымдық биіктікке көтерілуі компания үшін жаңа серіктестік есіктерін ашады деп күтілуде.

UnastellaSpaceXҒарышЗымыранОңтүстік Корея
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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