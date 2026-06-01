MTS жасанды интеллект көмегімен 10 миллионнан астам қауіпті өтуді бұғаттады

·51·Технология
MTS жасанды интеллект көмегімен 10 миллионнан астам қауіпті өтуді бұғаттады

MTS компаниясының «Bezipasniy internet» сервисі жаңа жасанды интеллект (AI) модельдерін енгізу нәтижесінде қауіпті сайттар мен ересектерге арналған контентті сүзу сапасын үш есеге арттырды. Бұл туралы оператордың баспасөз қызметі хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды. Бұл туралы

Жүйенің жаңартылған функционалы тек URL-мекенжайды ғана емес, сонымен қатар беттің толық контекстін, оның ішінде тақырыптарды, сипаттамаларды және негізгі мазмұнды талдауға мүмкіндік береді. Бұл «18+» санатындағы сайттардан, агрессивті жарнамалардан, фишингтік беттерден және зиянды бағдарламалары бар ресурстардан сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді.

2024 жылдың бірінші тоқсанында жүйе қалаусыз ресурстарға өту бойынша 10 миллионнан астам әрекетті сәтті бұғаттады. Жаңа AI модельдері 2 миллионнан астам сайтты қамтитын дерекқорды үнемі жаңартып отырады.

«Bezipasniy internet» шешімі қазір MTS Junior тарифіне біріктірілген және абоненттерге тегін ұсынылады. Қорғаныс желі деңгейінде іске қосылады, бұл ата-аналардан баланың құрылғысына қосымша қосымшалар орнатуды немесе сүзгілерді қолмен баптауды талап етпейді.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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