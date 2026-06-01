MiniMax M3 таныстырылды: GPT-5.5 пен Gemini 3.1 Pro-дан қуаттырақ модель

·75·Технология
MiniMax M3 таныстырылды: GPT-5.5 пен Gemini 3.1 Pro-дан қуаттырақ модель

Қытайлық MiniMax компаниясы өзінің жаңа флагмандық әзірлемесі — M3 жасанды интеллект моделін ресми түрде таныстырды. Бұл модель үлкен көлемдегі деректермен тиімді жұмыс істеуге арналған жаңа MiniMax Sparse Attention (MSA) архитектурасына негізделген. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

MiniMax M3 моделі 1 миллион токенге дейінгі өте ұзын контекст терезесін қолдайды. Бұл мәтінді ғана емес, кескін мен бейнелерді де талдай алатын мультимодальды жүйе. Сондай-ақ, ол компьютер жұмыс үстелін басқару және күрделі көп сатылы тапсырмаларды орындау сияқты агенттік сценарийлерге бейімделген.

Компанияның ішкі сынақтарына сәйкес, M3 бірқатар бенчмарктарда жоғары нәтижелер көрсетуде. Атап айтқанда, SWE-Bench Pro тестінде ол GPT-5.5 және Gemini 3.1 Pro модельдерін басып озып, Opus 4.7 деңгейіне жақындады. SVG-графикасын жасауда тіпті Opus 4.7-ден де асып түсті.

Мультимодальды тест саналатын OmniDocBench-те жүйе Gemini 3.1 Pro-дан артықшылығын дәлелдеді. Агенттік сценарийлер бойынша Claw-Eval рейтингінде модель ең үздік нәтижелердің бірін көрсетуде. Қазіргі таңда жаңа модельді MiniMax Code, API және арнайы тарифтік жоспарлар арқылы пайдалану мүмкіндігі ашылған.

MiniMaxЖасанды ИнтеллектM3 МоделіGPT-5.5Технология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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