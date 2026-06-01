RTX 5070 деңгейіндегі Surface: Nvidia RTX Spark чипі бар ноутбук таныстырылды

·72·Технология
RTX 5070 деңгейіндегі Surface: Nvidia RTX Spark чипі бар ноутбук таныстырылды

Microsoft және Nvidia компаниялары Surface желісіндегі тарихтағы ең қуатты құрылғы деп аталатын жаңа 15 дюймдік Surface Laptop Ultra ноутбугын ресми түрде жариялады. Жаңалық жоғары өнімділік пен энергия тиімділігін уәде ететін жақында таныстырылған Nvidia RTX Spark Arm-чипіне негізделген. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

RTX Spark процессоры 20 CPU ядросы және 6144 CUDA ядросы бар жоғары өнімді бір кристалды жүйе болып табылады. Максималды конфигурацияларда құрылғы 128 ГБ-қа дейінгі біріктірілген жадымен (unified memory) жабдықталуы мүмкін, алайда 16 ГБ-тан басталатын қарапайым нұсқалары да сатылымға шығады. Жасанды интеллект өнімділігі 1 петафлопқа жетеді, ал графикалық қуаты GeForce RTX 5070 деңгейіне тең.

Ноутбуктің негізі AI-әзірлеушілерге арналған DGX Spark шешімдеріне жақын архитектураға құрылған. Surface Laptop Ultra 262 ppi тығыздығы бар және HDR режимінде 2000 нитке дейінгі жарықтықты қамтамасыз ететін 15 дюймдік mini-LED дисплеймен жабдықталған. Сондай-ақ, құрылғы кеңейтілген тактильді тачпадқа ие.

Интерфейстер жиынтығы USB-C, USB-A, HDMI порттарын, SD-карталарға арналған слотты және құлаққапқа арналған ұяшықты қамтиды. Корпус қою сұр және күміс түсті нұсқаларда ұсынылады. Microsoft және Nvidia серіктестерінен RTX Spark базасындағы басқа құрылғылардың сатылымы биылғы жылдың күзінде басталады деп күтілуде.

MicrosoftNvidiaSurface Laptop UltraRTX SparkНоутбук
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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