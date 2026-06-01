Wildberries жасанды интеллект көмегімен тауарларды салыстыру функциясын іске қосты

·42·Технология
Wildberries жасанды интеллект көмегімен тауарларды салыстыру функциясын іске қосты

Wildberries маркетплейсі пайдаланушыларға тауар таңдауды жеңілдету мақсатында жасанды интеллектке негізделген «Ақылды салыстыру» функциясын сынақтан өткізе бастады. Wildberries & Russ біріккен компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл құрал бірнеше өнімді таңдап, олардың негізгі айырмашылықтары, артықшылықтары мен кемшіліктері туралы жүйеленген талдау алуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Жаңа функцияның негізгі мақсаты — пайдаланушыға нақты бір мақсат, мысалы, жұмыс, оқу немесе ойындар үшін қай өнімнің қолайлы екені туралы қысқа әрі түсінікті ұсыныс беру. Өнім жөніндегі директор Кристина Мошконың айтуынша, бұл құрал пайдаланушы мәселесін басқа сайттарға өтпей-ақ, платформаның өзінде тиімді шешуге көмектеседі.

Әзірлеушілердің пікірінше, «Ақылды салыстыру» функциясы әсіресе күрделі техникалық сипаттамалары бар электроника, тұрмыстық техника және жабдықтар сияқты санаттарда өте пайдалы. Енді сатып алушы ондаған параметрді қолмен салыстырмай-ақ, жасанды интеллект дайындаған қарапайым әрі түсінікті түсініктемені алады.

Компания болашақта пайдаланушылардың пікірлері негізінде бұл құралды одан әрі жетілдіруді жоспарлап отыр. Бұл жаңалық Wildberries платформасындағы жасанды интеллект сценарийлерінің жалғасы болып табылады, қазіргі таңда сайтта виртуалды киіп көру бөлмесі, фото арқылы ақылды іздеу және нейрожелі көмегімен пікірлерді қысқаша баяндау функциялары жұмыс істеп тұр.

WildberriesЖасанды ИнтеллектМаркетплейсТехнологияОнлайн Сауда
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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