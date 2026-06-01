Strava IPO алдында жасанды интеллект скреперлеріне қарсы күресті бастады
Жасанды интеллект (ЖИ) компаниялары өз модельдерін оқыту үшін ауқымды деректер жиынтығына мұқтаж. Осы қажеттілікті қанағаттандыру үшін көптеген стартаптар интернет ережелерін, соның ішінде robots.txt файлдарын айналып өтіп, деректерді агрессивті түрде скрепинг жасауда. Фитнес және әлеуметтік жүгіру платформасы Strava бұл мәселеге қарсы қатаң шаралар қолданатынын жариялады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Компания өз веб-сайтының қауіпсіздігін күшейтіп, ендігі кезекте көпшілікке арналған профильдер мен клубтар тізімі сияқты деректерді тек тіркелген пайдаланушылар ғана көре алатындай етіп өзгертті. Бұрын бұл ақпарат ашық болса, енді рұқсатсыз ЖИ скрепингінен қорғану үшін олар аутентификация артына жасырылды. Сондай-ақ, Strava әзірлеушілер үшін API кіруін ақылы етіп, айына 11,99 доллар көлемінде төлем белгіледі.
Strava бас директоры Майкл Мартин TechCrunch басылымына берген сұхбатында бақылаусыз ЖИ скрепингі ашық интернеттің құлдырауына себеп болуы мүмкін екенін атап өтті. Оның айтуынша, ЖИ компаниялары деректер жинау жолында сайттың өнімділігін төмендетіп, тіпті API шарттарын бұза отырып жүйеге кіруге тырысуда. Мартин, әсіресе, Perplexity стартапын тыйымдарға қарамастан, әртүрлі қызметтер арқылы деректерді жасырын жинады деп айыптады.
Компания кейбір API нүктелерін жабуды және Model Context Protocol (MCP) стандартын енгізуді жоспарлап отыр. Бұл Strava-ға қандай деректердің қалай бөлісетінін жақсырақ бақылауға мүмкіндік береді. Бұл өзгерістер үшінші тарап қосымшаларын жасаушылар тарапынан наразылықпен қабылданғанымен, компания пайдаланушы деректерін қорғауды және IPO алдында өз ресурстарын ретке келтіруді басты міндет деп санайды.
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