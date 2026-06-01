Huawei nova 16 Ultra таныстырылды: 7000 мАч батарея және 200 Мп камера

·552·Технология
Huawei nova 16 Ultra таныстырылды: 7000 мАч батарея және 200 Мп камера

Huawei компаниясы Қытайда жаңа nova 16 сериясының ең озық өкілі — nova 16 Ultra смартфонын ресми түрде таныстырды. Құрылғы 7000 мАч сыйымдылығы бар үлкен аккумулятормен жабдықталған, ол 100 Вт сымды, 50 Вт сымсыз және 7,5 Вт кері сымсыз зарядтау технологияларын қолдайды. Корпус IP68 және IP69 стандарттары бойынша су мен шаңнан қорғалған. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Смартфон Full HD+ ажыратымдылығы мен 120 Гц жаңарту жиілігін қамтамасыз ететін 6,84 дюймдік LTPO OLED панеліне ие. Экран берік Kunlun Glass әйнегімен қорғалған және оның ең жоғары жарықтығы 6000 нитке жетеді. Алдыңғы панельде 50 мегапиксельді селфи-камера және арнайы спектрлік датчик орналасқан.

Құрылғының аппараттық бөлігі жаңа HarmonyOS 6.1 операциялық жүйесінде жұмыс істейтін Kirin 9010S процессорына негізделген. Сондай-ақ, nova 16 Ultra спутниктік байланысты қолдайды, атап айтқанда, Beidou жүйесі арқылы хабарлама алмасу мүмкіндігі бар.

Негізгі камера блогы эко-былғарымен қапталған ерекше дизайнға ие. Онда 200 мегапиксельді RYYB сенсоры (OIS-пен), 3,7 еселік оптикалық зумы бар 50 мегапиксельді телеобъектив және тағы бір 50 мегапиксельді ультра кең бұрышты модуль орналасқан. Қытайда 256 ГБ жады бар нұсқасы 695 доллардан, ал 1 ТБ жады бар топ-нұсқасы 855 доллардан сатылымға шығады. Ресми сатылым 6 маусымда басталады.

HuaweiNova 16 UltraСмартфонKirinТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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