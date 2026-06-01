VTB балалар мен жасөспірімдерге арналған арнайы онлайн-банкті іске қосады
Ағымдағы жылдың күзінде VTB банкі 6 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға арналған мамандандырылған онлайн-банк қызметін іске қосады. Бұл туралы банк басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Ольга Скоробогатова Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумы қарсаңында мәлімдеді. Бұл туралы хабарлайды Ixbt.com.
Жаңа платформа арқылы 6–14 жас аралығындағы клиенттер телефон нөмірі бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыра алады, QR-код арқылы төлем жасай алады, сондай-ақ жинақтау және қауіпсіздік бойынша кеңестер беретін «ақылды» лентаны пайдалана алады. Сондай-ақ, қосымшаға үйретуші арнайы чат-бот интеграцияланады.
Қызметке қосылу үшін ата-аналар баласының ұялы телефон нөмірін көрсете отырып, VTB картасына немесе төлем стикеріне тапсырыс берулері қажет. Шығындарды бақылау және лимиттерді орнату функциялары банктің негізгі қосымшасында ата-аналар үшін қолжетімді болады.
Сонымен қатар, 14 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер үшін «екінші қол» сервисі дайындалуда. Бұл функция ата-аналарға балалары тарапынан белгіленген лимиттен жоғары сомада жүзеге асырылып жатқан операцияларды қашықтан растауға мүмкіндік береді.
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