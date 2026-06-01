Ресейде электроникаға арналған ғарыштық «желім» ойлап табылды
Rostec құрамына кіретін «Rosel» холдингі кристаллдарды монтаждауға арналған күміс негізіндегі нанопастаны әзірледі. Бұл технологияның басты ерекшелігі – материалдарды қысым астында біріктіру, бұл дәстүрлі дәнекерлеуден айырмашылығы, қосылыста қуыстардың пайда болуына жол бермейді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жаңа әзірлеме жоғары жылу және электр өткізгіштігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар экстремалды температуралар мен күрт термоциклдерге төтеп беру қабілетіне ие. Әзірлеушілердің мәліметінше, паста 200–250 °C температурада монтаждау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, дайын қосылыстар классикалық дәнекерлерге қарағанда әлдеқайда жоғары термиялық төзімділікті көрсетеді.
Материалдың маңызды сипаттамаларының бірі – оның радиацияға төзімділігі, бұл ғарыштық аппаратура үшін өте маңызды. Нанопастаны жасаумен Арнайы радиоматериалдар орталық конструкторлық бюросы (SKB RM) айналысты. Алғашқы сынақтарда құрам жоғары жұмыс көрсеткіштерін, соның ішінде 170 Вт/м*К-ге дейінгі жылу өткізгіштікті көрсетті.
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