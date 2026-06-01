Ресейде электроникаға арналған ғарыштық «желім» ойлап табылды

·76·Технология
Ресейде электроникаға арналған ғарыштық «желім» ойлап табылды

Rostec құрамына кіретін «Rosel» холдингі кристаллдарды монтаждауға арналған күміс негізіндегі нанопастаны әзірледі. Бұл технологияның басты ерекшелігі – материалдарды қысым астында біріктіру, бұл дәстүрлі дәнекерлеуден айырмашылығы, қосылыста қуыстардың пайда болуына жол бермейді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жаңа әзірлеме жоғары жылу және электр өткізгіштігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар экстремалды температуралар мен күрт термоциклдерге төтеп беру қабілетіне ие. Әзірлеушілердің мәліметінше, паста 200–250 °C температурада монтаждау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, дайын қосылыстар классикалық дәнекерлерге қарағанда әлдеқайда жоғары термиялық төзімділікті көрсетеді.

Материалдың маңызды сипаттамаларының бірі – оның радиацияға төзімділігі, бұл ғарыштық аппаратура үшін өте маңызды. Нанопастаны жасаумен Арнайы радиоматериалдар орталық конструкторлық бюросы (SKB RM) айналысты. Алғашқы сынақтарда құрам жоғары жұмыс көрсеткіштерін, соның ішінде 170 Вт/м*К-ге дейінгі жылу өткізгіштікті көрсетті.

РесейТехнологияҒарышЭлектроникаНанопаста
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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