Samsung Galaxy A34, A54 және M36 модельдері үшін One UI 8.5 жаңартуын шығарды

·183·Технология
Samsung Galaxy A34, A54 және M36 модельдері үшін One UI 8.5 жаңартуын шығарды

Samsung компаниясы орта сегменттегі смартфондар үшін One UI 8.5 қабықшасының соңғы нұсқасын таратуды кеңейтуде. Бүгін бұл жаңарту Galaxy A34 моделі үшін ұсынылды — A346NKSUEFZE6 нөміріндегі бағдарламалық жасақтама Оңтүстік Кореяда ресми түрде шықты. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Сондай-ақ, One UI 8.5 нұсқасы Galaxy M36 (Корея нарығында Galaxy Jump 4 деген атпен белгілі) және Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4) смартфондары үшін де ашылды. Galaxy M36 үшін жаңарту көлемі шамамен 3 ГБ құрайды және 2026 жылғы мамыр айындағы қауіпсіздік патчын қамтиды.

Сонымен қатар, Samsung жаңа Galaxy A55 және Galaxy A35 модельдері үшін жаңарту географиясын кеңейтті. Енді One UI 8.5 Үндістандағы пайдаланушылар үшін де қолжетімді және жақын уақытта басқа елдерде де таратыла бастайды.

One UI 8.5 интерфейсінің негізгі ерекшеліктері — мөлдірлік пен бұлдырлау (blur) эффектілері жақсартылған жаңа дизайн, толық реттелетін жылдам параметрлер панелі және құлыптау экранындағы сағат қаріптерінің қосымша нұсқалары. Бұдан бөлек, Samsung жаңа тұсқағаздар, жетілдірілген Ауа райы қосымшасы мен кеңейтілген Сағат функцияларын қосты.

SamsungGalaxyOne UI 8.5СмартфонЖаңарту
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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