Ғалымдар ғарыштан келетін аса ұзақ радиосигналдардың сырын ашты

·115·Технология
Ғалымдар ғарыштан келетін аса ұзақ радиосигналдардың сырын ашты

Австралиялық ғалымдар бірнеше он минуттан бірнеше сағатқа дейін созылатын сирек әрі аса ұзақ радиожарылыстардың табиғатын алғаш рет түсіндіріп берді. Бұрын мұндай сигналдардың шығу тегі нейтрондық жұлдыздармен байланыстырылатын, бірақ жаңа зерттеу дереккөздің ақ ергежейлі және қызыл ергежейлі жұлдыздардан тұратын қос жүйе екенін көрсетті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Бақылаулар Австралиядағы ASKAP радиотелескопының көмегімен жүргізілді. Зерттеу орталығында LPT-сигналдарының (long-period transients) нақты белгіленген алғашқы дереккөзіне айналған ASKAP J1745 5051 нысаны тұрды. Астрономдар өз қорытындыларын растау үшін орбиталық рентген телескоптарының, соның ішінде «Спектр-РГ» деректерін де пайдаланды.

Ғалымдардың мәліметінше, мұндай жүйеде ақ ергежейлі жұлдыз қызыл ергежейліден заттарды біртіндеп өзіне тартып алады. Бұл өзара әрекеттесу радиотолқындар мен рентген сәулеленуінің ұзаққа созылатын күрделі жарқылдарын тудырады. Бұл ретте сигнал өзгермелі құрылымға ие болып, әдеттегі қысқа радиожарылыстардан түбегейлі ерекшеленеді.

Бұл жаңалық сигналдардың табиғатын түсіну үшін ғана емес, сонымен қатар материяны Жер жағдайында қайталау мүмкін емес экстремалды магниттік және гравитациялық өрістерде зерттеу үшін де маңызды. Мұндай жүйелер ғарыштағы өзіндік табиғи зертханалар қызметін атқарады.

ҒарышАстрономияASKAPРадиосигналдарҒылым
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ресейде Boeing 787 Dreamliner баламасы 7-10 жылдан кейін пайда боладыБүгін, 12:30VKontakte жаңа архитектураға көшті: сайт жылдамдығы айтарлықтай арттыБүгін, 12:25Жаңа осалдық сайттарға SSD арқылы пайдаланушыны бақылауға мүмкіндік бередіБүгін, 11:57ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады