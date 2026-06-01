Ғалымдар ғарыштан келетін аса ұзақ радиосигналдардың сырын ашты
Австралиялық ғалымдар бірнеше он минуттан бірнеше сағатқа дейін созылатын сирек әрі аса ұзақ радиожарылыстардың табиғатын алғаш рет түсіндіріп берді. Бұрын мұндай сигналдардың шығу тегі нейтрондық жұлдыздармен байланыстырылатын, бірақ жаңа зерттеу дереккөздің ақ ергежейлі және қызыл ергежейлі жұлдыздардан тұратын қос жүйе екенін көрсетті. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Бақылаулар Австралиядағы ASKAP радиотелескопының көмегімен жүргізілді. Зерттеу орталығында LPT-сигналдарының (long-period transients) нақты белгіленген алғашқы дереккөзіне айналған ASKAP J1745 5051 нысаны тұрды. Астрономдар өз қорытындыларын растау үшін орбиталық рентген телескоптарының, соның ішінде «Спектр-РГ» деректерін де пайдаланды.
Ғалымдардың мәліметінше, мұндай жүйеде ақ ергежейлі жұлдыз қызыл ергежейліден заттарды біртіндеп өзіне тартып алады. Бұл өзара әрекеттесу радиотолқындар мен рентген сәулеленуінің ұзаққа созылатын күрделі жарқылдарын тудырады. Бұл ретте сигнал өзгермелі құрылымға ие болып, әдеттегі қысқа радиожарылыстардан түбегейлі ерекшеленеді.
Бұл жаңалық сигналдардың табиғатын түсіну үшін ғана емес, сонымен қатар материяны Жер жағдайында қайталау мүмкін емес экстремалды магниттік және гравитациялық өрістерде зерттеу үшін де маңызды. Мұндай жүйелер ғарыштағы өзіндік табиғи зертханалар қызметін атқарады.
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