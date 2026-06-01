DuckDuckGo жасанды интеллектсіз іздеу жүйесіне кіруді жеңілдетті

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DuckDuckGo жасанды интеллектсіз іздеу жүйесіне кіруді жеңілдетті

Баламалы DuckDuckGo іздеу жүйесі пайдаланушылар ағыны артып келе жатқан тұста жасанды интеллектке қарсы көзқарастағы адамдар үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынды. Компания Chrome және Firefox браузерлері үшін арнайы кеңейтімдерді іске қосты. Осы кеңейтімдердің көмегімен пайдаланушылар noai.duckduckgo.com мекенжайын негізгі іздеу жүйесі ретінде орната алады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Жаңа жүйе қосылған кезде пайдаланушылар жасанды интеллект көмегімен дайындалған жауаптардан, чат-бот ұсыныстарынан және іздеу нәтижелеріндегі жасанды суреттерден таза бетке бағытталады. DuckDuckGo өкілдерінің айтуынша, бұл қадам Google өз іздеу жүйесін толығымен жасанды интеллект негізіндегі форматқа көшіретінін жариялағаннан кейін, дәстүрлі іздеуді қалайтындарға ыңғайлылық жасау мақсатында жасалған.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Google өзгерістерді жариялағаннан бері DuckDuckGo жүйесіне кіру саны күрт өсті. Атап айтқанда, жасанды интеллектсіз іздеу бетіне апталық кіру саны 30 пайызға, ал АҚШ-та қосымшаны орнату саны 18,1 пайызға артты. Пайдаланушылар Google ұсынатын AI Overviews функциясының орнына ескі үлгідегі «10 көк сілтеме» форматын іздеуде.

Айта кетерлігі, DuckDuckGo компаниясы жасанды интеллект технологияларына толығымен қарсы емес. Компания өздерінің жеке AI чат-ботын және әртүрлі нейрожелілік модельдермен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін ақылы жазылымдарын ұсынуды жалғастыруда. Дегенмен, компания пайдаланушыларға таңдау мүмкіндігін қалдыруды және іздеу нәтижелерін жасанды араласусыз көру құқығын қамтамасыз етуді мақсат етеді.

Жақын арада DuckDuckGo өзінің Edge және Opera браузерлеріне арналған Privacy Essentials кеңейтімдерін де жаңартады. Бұл жаңарту пайдаланушыларға жасанды интеллект параметрлерін дәлірек басқаруға мүмкіндік береді. Әзірге DuckDuckGo браузерін пайдаланушылар үшін бұл параметрлер автоматты түрде сақталуда.

DuckDuckGoGoogleЖасанды ИнтеллектБраузерТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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