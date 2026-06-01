Revolut Үндістан нарығына кіруді бастады
Британдық финтех-гигант Revolut Үндістанда өз қызметтерін толыққанды іске қосу алдында бақылаудағы бета-бағдарлама аясында пайдаланушыларға ұсына бастады. Компания жыл басында тіркеуді ашқан болатын, қазір күту тізіміндегі бірнеше мың пайдаланушы қосымшаны қолдану мүмкіндігіне ие болды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Revolut өкілінің айтуынша, қазір Google Play Store және Apple App Store дүкендерінде қосымшаның Үндістан нарығына арналған локализацияланған бета-нұсқасы бар. Бұл кезеңнің мақсаты — платформаны көпшілікке ашпас бұрын өнімнің жұмысы туралы пікірлер жинау және тұтынушылар тәжірибесін жақсарту. Қазіргі уақытта 450 мыңға жуық адам күту тізімінде тұр.
Бета-бағдарлама қатысушылары UPI төлемдерін, электронды әмияндарды, жергілікті және көп валюталы дебеттік карталарды, сондай-ақ виртуалды карталарды пайдалана алады. Алайда, банк лицензиясы талап етілетіндіктен, отбасылық немесе ортақ шоттар Үндістан нарығында ұсынылмайды. Компания жақын болашақта барлық пайдаланушылар үшін ашық тіркеуді жолға қоюды жоспарлап отыр.
Revolut 2021 жылдан бері Үндістан нарығына кіру үстінде жұмыс істеп келеді. 2022 жылы компания Arvog Forex кәсіпорнын сатып алып, өзінің реттеушілік әлеуетін нығайтты және Үндістан Резервтік банкінен PPI лицензиясын алды. Бұл лицензия компанияға цифрлық әмияндар мен UPI желісімен интеграцияланған қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді.
Компания 2030 жылға қарай Үндістанда 20 миллион пайдаланушыны тартуды және кемінде 7 миллиард долларлық транзакцияларды жүзеге асыруды мақсат етіп отыр. Revolut негізінен 25 пен 45 жас аралығындағы цифрлық технологияларды белсенді қолданушыларды өз тұтынушысы етпек.
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