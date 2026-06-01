Батарея технологияларындағы революция: ElectrolyteGPT секундтар ішінде жаңа формулалар жасайды
Чикаго университеті жанындағы Притцкер молекулалық инженерия мектебінің зерттеушілері ElectrolyteGPT деп аталатын жаңа жасанды интеллект моделін әзірледі. Бұл технология аккумуляторлар үшін жекелеген химиялық компоненттерді таңдап қана қоймай, дайын электролит формулаларын жасауға қабілетті. Электролиттер заманауи батареялардың негізгі элементтерінің бірі болып табылады және олардың құрамы қуат сыйымдылығына, зарядтау жылдамдығына және қауіпсіздікке тікелей әсер етеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Жаңа электролиттерді әзірлеу материалтанудағы ең күрделі міндеттердің бірі болып саналады, өйткені әлеуетті молекулалар саны 10⁷⁰-нан асады. ElectrolyteGPT моделі қолданыстағы шешімдерден айырмашылығы, компоненттердің концентрациясы мен араластыру пропорцияларын қамтитын дайын рецепттерді ұсынады. Бұл процесс дәстүрлі зертханалық зерттеулерге қарағанда бірнеше есе жылдам жүзеге асады.
Профессор Чибуэзе Аманчукву бастаған топ нейрожелі ұсыныстарын зертханалық жағдайда сынақтан өткізді. Нәтижелер көрсеткендей, жасанды интеллект ұсынған кейбір құрамдар өз сипаттамалары бойынша ең озық литий-металл аккумуляторларындағы шешімдермен бәсекелесе алады. Бұл жасанды интеллектінің материалдар дизайны бойынша тәжірибелі мамандар деңгейінде жұмыс істей алатынын дәлелдейді.
Жүйені оқыту барысында ғалымдар арнайы деректер базасын қалыптастырды. Бастапқы кезеңде модель фармацевтикалық деректерге сүйеніп, медициналық молекулаларды ұсынған еді. Алайда тек электролиттерге қатысты қосылыстармен қайта оқытылғаннан кейін, ElectrolyteGPT химиялық тұрғыдан тұрақты және батареялар үшін пайдалы құрамдарды жасай бастады.
Қазіргі уақытта жасанды интеллектінің барлық ұсыныстары зертханалық тексеруден өтуде. Соған қарамастан, ElectrolyteGPT материалдардың жаңа нұсқаларын адамнан әлдеқайда жылдам талдауда. Бұл технология болашақта электромобильдер, гаджеттер және энергия сақтау жүйелері үшін тиімдірек аккумуляторлар жасауды айтарлықтай жылдамдатады деп күтілуде.
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