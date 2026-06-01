Батарея технологияларындағы революция: ElectrolyteGPT секундтар ішінде жаңа формулалар жасайды

·58·Технология
Батарея технологияларындағы революция: ElectrolyteGPT секундтар ішінде жаңа формулалар жасайды

Чикаго университеті жанындағы Притцкер молекулалық инженерия мектебінің зерттеушілері ElectrolyteGPT деп аталатын жаңа жасанды интеллект моделін әзірледі. Бұл технология аккумуляторлар үшін жекелеген химиялық компоненттерді таңдап қана қоймай, дайын электролит формулаларын жасауға қабілетті. Электролиттер заманауи батареялардың негізгі элементтерінің бірі болып табылады және олардың құрамы қуат сыйымдылығына, зарядтау жылдамдығына және қауіпсіздікке тікелей әсер етеді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жаңа электролиттерді әзірлеу материалтанудағы ең күрделі міндеттердің бірі болып саналады, өйткені әлеуетті молекулалар саны 10⁷⁰-нан асады. ElectrolyteGPT моделі қолданыстағы шешімдерден айырмашылығы, компоненттердің концентрациясы мен араластыру пропорцияларын қамтитын дайын рецепттерді ұсынады. Бұл процесс дәстүрлі зертханалық зерттеулерге қарағанда бірнеше есе жылдам жүзеге асады.

Профессор Чибуэзе Аманчукву бастаған топ нейрожелі ұсыныстарын зертханалық жағдайда сынақтан өткізді. Нәтижелер көрсеткендей, жасанды интеллект ұсынған кейбір құрамдар өз сипаттамалары бойынша ең озық литий-металл аккумуляторларындағы шешімдермен бәсекелесе алады. Бұл жасанды интеллектінің материалдар дизайны бойынша тәжірибелі мамандар деңгейінде жұмыс істей алатынын дәлелдейді.

Жүйені оқыту барысында ғалымдар арнайы деректер базасын қалыптастырды. Бастапқы кезеңде модель фармацевтикалық деректерге сүйеніп, медициналық молекулаларды ұсынған еді. Алайда тек электролиттерге қатысты қосылыстармен қайта оқытылғаннан кейін, ElectrolyteGPT химиялық тұрғыдан тұрақты және батареялар үшін пайдалы құрамдарды жасай бастады.

Қазіргі уақытта жасанды интеллектінің барлық ұсыныстары зертханалық тексеруден өтуде. Соған қарамастан, ElectrolyteGPT материалдардың жаңа нұсқаларын адамнан әлдеқайда жылдам талдауда. Бұл технология болашақта электромобильдер, гаджеттер және энергия сақтау жүйелері үшін тиімдірек аккумуляторлар жасауды айтарлықтай жылдамдатады деп күтілуде.

ElectrolyteGPTЖасанды ИнтеллектАккумуляторТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT-нің жаңартылған жады және оның психологиялық қауіптеріБүгін, 11:30Perplexity Computex 2026 көрмесінде жаңа «жасанды интеллект диспетчерін» таныстырдыБүгін, 11:29Ресейде 130 нм чиптерге арналған жеке литограф 2027 жылы пайда боладыБүгін, 10:53Қытай инвазивті ми имплантын коммерциялық қолдануға рұқсат берген алғашқы ел болдыБүгін, 10:52Honor Robot Phone: әлемдегі алғашқы каркасты камерасы бар робот-смартфонБүгін, 10:22Әлемдегі ең ірі жеке лазерлік жүйе іске қосылдыБүгін, 10:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
Instagram-дағы жаңа Instants функциясын қалай өшіруге болады