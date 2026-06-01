SpaceX болашақ келісімдер үшін ірі көлемде акция шығаруы мүмкін

·74·Технология
SpaceX болашақ келісімдер үшін ірі көлемде акция шығаруы мүмкін

Илон Маск басқаратын SpaceX компаниясы алдағы IPO-дан кейін жүзеге асырылатын транзакциялар аясында «ірі көлемде капитал» шығаруы мүмкін екені туралы инвесторларды ескертті. Бұл жаңа тармақ компанияның өткен айда жарияланған IPO өтініміне енгізілген ресми түзетуде пайда болды. Сала сарапшылары мұны Масктың өзінің ғарыштық және жасанды интеллект жобаларын ақырында Tesla-мен біріктіруді жоспарлап отырғаны туралы қауесеттермен байланыстырады. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.

SpaceX соңғы уақытта қосып алу және сатып алу (M&A) процестерінде айтарлықтай белсенді болды. Өткен жылы Масктың xAI компаниясы құрамға қосылған еді, ал жақында Cursor стартапын IPO-дан кейін 60 миллиард долларлық акциялар есебінен сатып алу мүмкіндігін беретін келісімге қол қойылды. Компания Nasdaq биржасына шыққаннан кейін 75 миллиард доллар қаражат жинауды көздеп отыр, алайда оның бір бөлігі xAI және X платформасының қарыздарын жабуға бағытталады.

Құжаттағы ескерту инвесторларды акциялар құнының айтарлықтай деңгейде сұйылуы (dilution) ықтималдығына дайындау үшін жасалған сияқты. Мұндай жағдай, әсіресе, Tesla-мен ірі бірігу орын алғанда туындауы мүмкін. Мұндай мәміле құқықтық және реттеуші органдар тарапынан қатаң бақылауға алынуы және Tesla акционерлерінің дауысынан өтуі керек болса да, SpaceX тарапындағы барлық шешімдер тек Масктың еркінде қалып отыр.

Компания акциялары үш негізгі сыныпқа бөлінген, бұл Илон Маскқа өз бақылауын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Көпшілікке сатылатын Class A акциялары бір дауысқа ие болса, тек Маскқа тиесілі Class B акциялары 10 дауыс құқығын береді. Сондай-ақ, дауыс беру құқығы жоқ Class C акциялары да бар, Маск оларды өз басқару күшін азайтпастан басқа компанияларды сатып алуда пайдалана алады.

SpaceXElon MuskTeslaIPOТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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