Жасанды интеллектке негізделген ауа райын болжау стартапы мемлекеттік агенттіктерден озып келеді

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Жасанды интеллектке негізделген ауа райын болжау стартапы мемлекеттік агенттіктерден озып келеді

WindBorne Systems стартапы ұсынған жаңа жасанды интеллект құралы ауа райын болжауда әлемдегі жетекші үкіметаралық ұйымдарға қарағанда дәлірек нәтижелер көрсетуде. 2019 жылы Стэнфорд университетінің студенттері негізін қалаған бұл компания сенсорлық деректерді терең оқыту (deep learning) модельдеріне енгізудің революциялық әдісін әзірледі. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Компанияның WeatherMesh деп аталатын моделінің алтыншы нұсқасы Еуропалық орта мерзімді ауа райын болжау орталығының (ECMWF) жүйелерінен асып түсуде. WindBorne өнімдер жөніндегі директоры Кай Маршленд WeatherMesh 6 моделінің бес күндік болжамы дәстүрлі жүйелердің бір күндік болжамындай дәлдікке ие екенін атап өтті. Бұл әсіресе жер бетіндегі температураны өлшеуде айқын көрінеді.

Дәстүрлі ауа райы болжамдары қымбат суперкомпьютерлерді қажет ететін күрделі физикалық модельдерге сүйенеді және оларды өңдеу көп уақытты алады. Google DeepMind сияқты ірі зертханалар мен стартаптар жасап жатқан жасанды интеллект модельдері әлдеқайда жылдам жұмыс істейді. WindBorne шамамен 400 ауа шары арқылы жиналатын эксклюзивті деректер жиынтығының арқасында басқа бәсекелестерінен ерекшеленеді.

Қазіргі уақытта WeatherMesh 6 сағат сайын жаңа болжамдар ұсынуда, ал дәстүрлі модельдер мұны алты сағат сайын жасайды. Еуропа мен АҚШ аумағында болжам дәлдігі 3 шақырымға дейін жеткізілді. WindBorne бас директоры Джон Дин деректер жиынтығындағы артықшылықсыз жасанды интеллектке негізделген ауа райы компаниясы болудың мағынасыз екенін айтып, өз деректеріне ие болудың маңыздылығын атап өтті.

Жасанды ИнтеллектWindBorneАуа РайыТехнологияWeatherMesh
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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